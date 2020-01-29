Rafael Nadal, Avustralya Açık'ta yarı finalde Dominic Thiem'e elendi

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta, tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Rafael Nadal, çeyrek finalde elendi. Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 10. gününde, dünya 1 numarası İspanyol Nadal ile 5 numaralı seribaşı Avusturyalı Dominic Thiem çeyrek finalde karşı karşıya geldi.
Tie-break'e giden ilk iki seti 7-6 kazanan 26 yaşındaki Thiem, 2-0 öne geçerek yarı final yolunda önemli bir avantaj yakaladı. 10. oyununda servis kırdığı üçüncü seti 6-4 hanesine yazdıran Nadal, dördüncü sette 3-1 geriye düşse de 10. oyunda bir kez daha servis kırarak maçta setin üçüncü kez tie-break'e gitmesini sağladı.
Nadal'ın yaptığı basit hatalarla tie-break'te 5-2 öne geçen Avusturyalı tenisçi, bu kez kendi basit hatalarıyla avantajını kaybetti ve puanlarda 6-6 eşitlik sağlandı. Bu bölümde üst üste iki puan alan Thiem, seti 7-6, toplam 4 saat 10 dakika süren maçı 3-1 kazanarak son 4 raket arasına kaldı.
Avustralya Açık'ta daha önce dördüncü turdan ilerisini göremeyen Thiem, ilk kez yarı final bileti aldı. Fransa Açık'ta son iki yıldır final oynayan Avusturyalı tenisçi, yarı finalde 7 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev ile karşılaşacak.
(AA)
Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı!
Hakan Çalhanoğlu İtalya'da manşetlerde
Şok Sergen Yalçın iddiası
Emir’e F.Bahçeli futbolculardan moral
Dünyada biten ara transferler (2019-2020 sezonu)
FIFA'dan Cüneyt Çakır kararı
F.Bahçe'de ayrılık! Portekiz'e gidiyor
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ı yarı finale taşıdı
İşte Sergen'in Beşiktaş'la ilk idmana çıkacağı tarih
Arda Turan'dan flaş Galatasaray açıklaması!
Efsane kulüp ligden çekiliyor!
G.Saray'dan Falcao ve Saracchi açıklaması
Trabzon'a Sturridge müjdesi
Yerel basından 'Oyuna gelme Trabzon' manşeti
Okuyucu Yorumları 0 yorum