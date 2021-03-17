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Nadal Miami Açık'ta oynamayacak

17.03.2021 11:21 | Son Güncelleme:
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Nadal Miami Açık'ta oynamayacak

Erkekler dünya sıralamasının 3. basamağındaki İspanyol tenisçi Rafael Nadal, sakatlığı yüzünden Miami Açık Masters Tenis Turnuvası'na katılamayacak.

Kazandığı 20 tekler turnuvasıyla "tarihin en fazla grand slam şampiyonluğu bulunan erkek tenisçisi" unvanını Roger Federer ile paylaşan Nadal, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa'daki toprak kort sezonuna kadar hazır olmak istediğini, bu yüzden 22 Mart-4 Nisan tarihlerindeki turnuvada oynayamayacağını belirtti.

Dünya 6 numarası Federer de kendisini Wimbledon'a hazırlamayı hedeflediği için Miami Açık'ta mücadele etmeyeceğini duyurmuştu.

Miami Açık'ta 5 kez final oynayan Nadal, çeyrek finalde elendiği sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'tan bu yana sahaya çıkmadı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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