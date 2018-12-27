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Nadir yetişen kordiseps mantarı cinsel bozuklukları ortadan kaldırıyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 27.12.2018 15:02 | Son Güncelleme

Yüzyıllardır solunum problemlerinin tedavisi amacıyla kullanılan kordiseps mantarı doğal bir şifacıdır. Astım problemlerinin yanı sıra cinsel bozukluklardan kalp sağlığına kadar etki gösterir. Nadir bulunan kordiseps yılın belli zamanları yetişir! İşte kordisepsin sağlığımızaolan etkileri...

Yüzyıllardır solunum problemlerinin tedavisi amacıyla kullanılan kordiseps mantarı doğal bir şifacıdır. Astım problemlerinin yanı sıra cinsel bozukluklardan kalp sağlığına kadar etki gösterir. Nadir bulunan kordiseps yılın belli zamanları yetişir! İşte kordisepsin sağlığımızaolan etkileri...

Nadir yetişen kordiseps mantarı cinsel bozuklukları ortadan kaldırıyor

Yüzyıllardır solunum problemlerinin tedavisi amacıyla kullanılan kordiseps mantarı doğal bir şifacıdır. Astım problemlerinin yanı sıra cinsel bozukluklardan kalp sağlığına kadar etki gösterir. Nadir bulunan kordiseps yılın belli zamanları yetişir! İşte ko

Belirli zamanlarda yetişiyor

Belirli zamanlarda yetişiyor
Nepal, Çin ve Tibet'in yüksek platolarındaki tırtılların üstünde yaşar. Aynı zamanda tırtıl mantarı olarak da bilinir.

Yılın belirli zamanlarında, belirli bölgelerinde!

Yılın belirli zamanlarında, belirli bölgelerinde!
Nadir yetişen bir tür olduğu için oldukça değerlidir. Yüzyıllardır solunum bozuklukları, astım, akciğer enfeksiyonlarıyla mücadele eder. 'Süper gıda' olarak adlandırılır.

Doğal immüno-güçlendirici ilaç

Doğal immüno-güçlendirici ilaç
Bağışıklık sistemini tehlikeye sokan enfeksiyonları ve hastalıkları ortadan kaldırmak ve bağışıklık sistemini normale döndürmek için kullanılır. Kordiseps aynı zamanda stres ve yorgunlukla mücadele eder. Doğal enerji kaynağı olan kordisepsin en önemli ve öne çıkan özelliği ise atletik performansı artırmaktır.

Kemoterapi sonrası tedavinin semptomlarını düşürebilir

Kemoterapi sonrası tedavinin semptomlarını düşürebilir
Bazı kanıtlar göstermiştir ki kemoterapi sonrasında kordiseps tüketimi tedavinin semptomlarını düşürmüştür. Aynı zamanda vücudun savunma mekanizmasını arttırmıştır.

Doğal afrodizyak etkisi gösterir

Doğal afrodizyak etkisi gösterir
Kordiseps, vücudun oksijeni daha verimli kullanmasına yardımcı olur. Cinsel işlev için önemli olan kan akışını düzenler. Enerji verici özelliği sayesinde dayanıklılığı artırır. İktidarsızlık için doğal çaredir diyebiliriz.

Kalbi korur

Kalbi korur
Felç ve kalp krizi riskini en aza indirir. Toz halinde tüketilmesi kalp yetmezliğinin önüne geçmeye yardımcı olur.

Faydalı olmasına faydalı ama...

Faydalı olmasına faydalı ama...
Bu mantarın kan şekerini düşürme özelliği vardır. Bu yüzden diyabet hastaları için tehlikelidir. Kullanmadan önce muhakkak doktorunuzla görüşmelisiniz.
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kordiseps mantarı kordiseps

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