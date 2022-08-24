NAe Sao Paulo için "yürütmenin durdurulması" talep edildi

İZMİR (AA) - Sökümü için Brezilya'dan İzmir'e getirilmek üzere yola çıkan uçak gemisi NAe Sao Paulo için verilen izin işleminin yürütmesinin durdurulması talebiyle mahkemeye başvuruldu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz'ın da aralarında olduğu grup, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi önünde bir araya geldi.

İzmir Nöbetçi İdare Mahkemesi Başkanlığına iletilen dilekçede, "yaşam hakkına yönelik tehlikenin büyüklüğü ve sürecin geri döndürülemezliği" dikkate alınarak idarenin savunması alınmaksızın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün izin işleminin yürütmesinin durdurulması" talep edildi.

Davacılar arasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, İzmir Tabip Odası Başkanlığı, İzmir Barosu Başkanlığı, Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı, EGEÇEP Derneği ile Foça ve Aliağa'da ikamet eden bazı kişiler yer aldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, asbest içeren geminin derhal durdurulması gerektiğini savundu.

Bunun için mahkemeye başvurduklarını belirten Soyer, "Gelen gemi falan değil, gemi olma özelliğini tamamen yitirmiş bir kargo geliyor. Bu kargo bir zehir kargosu, çöp kargosu. Öncelikle bunu iyi anlamamız lazım." dedi.

