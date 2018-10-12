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Nagatomo: 40 yaşıma kadar oynamak istiyorum

GALATASARAY HABERLERİ  | 12.10.2018 10:00 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın başarılı savunma oyuncusu Yuto Nagatomo, hedefini açıkladı. Nagatomo, Inter efsanesi Javier Zanetti gibi 40 yaşına kadar futbol oynamak istediğini söyledi.

Nagatomo: 40 yaşıma kadar oynamak istiyorum

Galatasaray'ın Japon futbolcusu Yuto Nagatomo, milli takım için gittiği ülkesinde açıklamalarda bulundu.

İleri yaşlarına kadar futbol oynamayı düşündüğünü aktaran 32 yaşındaki futbolcu kendisine bu konuda Inter'den eski takım arkadaşı Javier Zanetti'yi örnek aldığını söyledi.

2022 Dünya Kupası'nda forma giymek istediğini aktaran Nagatomo, "Katar benim için bir son nokta değil, bir geçiş noktası olacak. Zanetti Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk yaşadığında 36 yaşındaydı. 38 yaşına kadar Arjantin Milli Takımı'nda oynadı" dedi.

Nagatomo şöyle devam etti: "Zanetti 40 yaşına kadar oynadı. Bana ise 30 yaşıma geldiğimde amca demeye başladılar. Yaşı 30 ve üstü olup da gayet iyi bir şekilde oynamaya devam eden futbolcuların hayatlarını inceliyorum. Ben de bu yolda ilerlemek istiyorum."

Javier Zanetti ve Yuto Nagatomo, İtalya'nın köklü kulüplerinden Inter'de dört sezon birlikte forma giymişlerdi. Arjantinli Zanetti, Japon oyuncunun en çok saygı duyduğu isimlerin başında geliyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Yuto Nagatomo

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