Nagatomo: Galatasaray'a geri dönme nedenim Fatih Terim!

Galatasaray'ın bonservisiyle birlikte kadrosuna kattığı Japon sol bek Yuto Nagatomo, TRT Spor'a röportaj verirken Galatasaray'a transfer sürecinden de bahsetti.

İşte Yuto Nagatomo'nun o sözleri;

''KARİYERİMİ GALATASARAY'DA SÜRDÜRMEK İSTİYORDUM''

Japonya'daki takım arkadaşlarım bana Galatasaray'ı sordu. Stat ve taraftarlar hakkında çok soru sordular. Ben de anlattım. Geçen sezon geldikten bir hafta sonra kendimi evimde hissettim. Galatasaray'da kariyerime devam etmek istiyordum ve bunun için çok mutluyum.

''PAZARLIKTA PAYIM OLDU''

Inter'de uzun yıllar oynadığım için orada sevilen bir futbolcuydum. Biraz da bunu kullandım diyebilirim. Galatasaray'a gelmeyi çok istiyordum. Kolaylık sağlamalarını istedim. Pazarlıkta benim de payım oldu.

''HAYATIMDA İLK KEZ BÖYLE KUTLAMA GÖRDÜM''

Taraftarımızın beni bu kadar kısa sürede sevmesinin nedeni savaşçı ruhum. Her maçta %100'ümle oynamak istiyorum. Taraftar beni içine inanılmaz kabul etti. Benim de şampiyonluk kutlamalarında onlara bir şey yapmam gerekiyordu. O yüzden samuray kutlaması yaptım. İnanılmaz bir gündü. Hayatımda ilk kez böyle bir kutlamayla karşılaştım.