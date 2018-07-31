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Nagatomo: Galatasaray'a geri dönme nedenim Fatih Terim!

GALATASARAY HABERLERİ  | 31.07.2018 16:45 | Son Güncelleme

Galatasaray ile yeniden anlaşmaya varan Japon futbolcu Yuto Nagatomo, 2018-19 sezonu öncesinde değerlendirmelerde bulundu. TRT Spor'a özel bir röportaj veren Nagatomo, transfer süreci, Dünya Kupası performansı ve şampiyonluk konusunda konuştu.

Nagatomo: Galatasaray'a geri dönme nedenim Fatih Terim!

Galatasaray'ın bonservisiyle birlikte kadrosuna kattığı Japon sol bek Yuto Nagatomo, TRT Spor'a röportaj verirken Galatasaray'a transfer sürecinden de bahsetti.

İşte Yuto Nagatomo'nun o sözleri;

''KARİYERİMİ GALATASARAY'DA SÜRDÜRMEK İSTİYORDUM''

Japonya'daki takım arkadaşlarım bana Galatasaray'ı sordu. Stat ve taraftarlar hakkında çok soru sordular. Ben de anlattım. Geçen sezon geldikten bir hafta sonra kendimi evimde hissettim. Galatasaray'da kariyerime devam etmek istiyordum ve bunun için çok mutluyum.

''PAZARLIKTA PAYIM OLDU''

Inter'de uzun yıllar oynadığım için orada sevilen bir futbolcuydum. Biraz da bunu kullandım diyebilirim. Galatasaray'a gelmeyi çok istiyordum. Kolaylık sağlamalarını istedim. Pazarlıkta benim de payım oldu.

''HAYATIMDA İLK KEZ BÖYLE KUTLAMA GÖRDÜM''

Taraftarımızın beni bu kadar kısa sürede sevmesinin nedeni savaşçı ruhum. Her maçta %100'ümle oynamak istiyorum. Taraftar beni içine inanılmaz kabul etti. Benim de şampiyonluk kutlamalarında onlara bir şey yapmam gerekiyordu. O yüzden samuray kutlaması yaptım. İnanılmaz bir gündü. Hayatımda ilk kez böyle bir kutlamayla karşılaştım.

''BURAYA GELMEMİN İKİ SEBEBİ VAR''

Fatih hocamız büyük bir karakter, büyük bir insan. Saha içinde ve dışında ne kadar güçlü bir karaktere sahip olduğunu gözlemliyorsunuz. Buraya gelmemin iki sebebi vardı. Biri camianın büyüklüğü, diğeri de Fatih hocamız. Fatih hoca ile tüm futbolcularda baba-oğul ilişkisi var.

''BARCELONA VE INTER'İ İSTERİM''

Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ve Inter'e karşı oynamayı isterim. Onlara karşı çıkıp iyi bir mücadele göstermek isterim. Sinan çok iyi bir insan. Devamlı şakalaşıyoruz, çok komik biri. Çok yetenekli olduğunu düşünüyorum. Önünde uzun bir yol var ve çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum.

''TÜRK GİBİ HİSSEDİYORUM''

Milano mu İstanbul mu diye sorarsanız İstanbul'u seçerim. Türkiye'deki yaşantıya çok çabuk alıştım. Kendimi Türk gibi hissediyorum diyebilirim.

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Galatasaray Yuto Nagatomo fatih terim

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