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Nagihan Karadere "Bazı olaylar kameralar önünde olmadı" diyerek anlattı! O sözleri gündem oldu: "Göz göze bile gelmiyordum"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
15.06.2024 11:32
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Survivor All Star'da geçtiğimiz günlerde final heyecanı yaşanmıştı. Survivor'ın şampiyonu Ogeday Girişken oldu. İstanbul'da yapılan finale katılan isimlerden biri de Nagihan Karadere oldu. Muhabirlerin Yunus Emre ile ilgili sorduğu sorulara yanıt veren Karadere, " Çok çok canım yandı. Yunus Emre normal biri değil" dedi.

Nagihan Karadere "Bazı olaylar kameralar önünde olmadı" diyerek anlattı! O sözleri gündem oldu: "Göz göze bile gelmiyordum"

Survivor All Star'ın geçtiğimiz günlerde İstanbul'da finali yapıldı. Nefise, Ogeday, Batuhan ve Seda'nın finalist olduğu Survivor All Star'ı eski yarışmacılar birlikte izledi.

Survivor'ın şampiyonu Ogeday Girişken oldu. Finali izleyenlerden biri de Nagihan Karadere oldu.

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Magazin Burada'nın sorularını yanıtlayan Nagihan, Yunus Emre ile ilgili sorulan sorulara da yanıt verdi.

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"ÇOK ÇOK CANIM YANDI"

Geçtiğimiz günlerde Yunus Emre hakkında paylaşımlar yapan Karadere konu hakkında şunları ifade etti:

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"Aynı proje altında olduğumuz için konuşulacak şeyler var, konuşulmayacak şeyler var. Çok çok canım yandı. Survivor değil başka bir şeydi. Yazdığım, çizdiğim şeyler yalan şeyler ya da iftira değildi. Bazı olaylar kamera önünde olmadı çünkü ekipte yoktu o esnada... Hiçbir şekilde ben onunla muhatap olmadım. Göz göze bile gelmiyordum. Darp edildim yani. Burada Acun Bey'in veya Acun Medya ekibinin hiçbir suçu yok."

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Muhabirin 'Gelip özür dilese af yolu kapalı mı?' sorusuna ise Nagihan, "Yunus Emre normal bir insan değil. Kendisi de bunu kabul ediyor ve bundan keyif alıyor. Tehlikeli bir insanla aynı ortamda olmam yani... Canıma kastı olan bir insanla ben neden aynı ortamda olayım. Özür diledi ama yine yapıyor" yanıtını verdi.

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Nagihan Karadere
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