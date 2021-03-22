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Naim Süleymanoğlu filmi nerede ve ne zaman çekildi? Naim Süleymanoğlu kimdir? Naim Süleymanoğlu filmi oyuncuları kim?

22.03.2021 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk ve Dünya spor tarihine damgasını vuran Naim Süleymanoğlu’nun hayatını konu alan “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” filmi, 22 Kasım 2019’da sinemaseverlerle buluşmuştu. Vizyona girmesinin ardından oldukça büyük bir kitle tarafından beğeni ile izlenen filmde, Naim Süleymanoğlu’na oyuncu Hayat Van Eck hayat verdi. Süleymaoğlu’nun babası rolünde ise Yetkin Dikinciler, beyaz perdede yer aldı.

Naim Süleymanoğlu filmi nerede ve ne zaman çekildi? Naim Süleymanoğlu kimdir? Naim Süleymanoğlu filmi oyuncuları kim?

Naim Süleymanoğlu, spor hayatı boyunca 47 Dünya rekoru, 3 Olimpiyat altın madalyası, 6 Avrupa Şampiyonluğu ve 7 Dünya şampiyonluğu elde etmiştir. Halter denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Naim Süleymanoğlu, Türkiye ve dünyada çok önemli başarılara imza atmış bir sporcudur. Naim Süleymanoğlu’nun hayatını konu edinen filminin yapımcılığını Ayla ve Müslüm filmlerinden tanıdığımız Mustafa Uslu üstlenmiştir.

NAİM SÜLEYMANOĞLU FİLMİ NEREDE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu’nun film çekimleri Avustralya’nın Melburn şehriyle, Bulgaristan, Türkiye, Moskova, Brezilye, İngiltere ve ABD’de gerçekleşmiştir. Filmde 19 bin 800 figürasyon kullanılmıştır.

Müziklerine Fahir Atakoğlu'nun imza attığı filmde, Naim Süleymanoğlu'nu oyuncu Hayat Van Eck canlandırdı.

naim süleymanoğlu

Filmde, usta haltercinin babası Süleyman Süleymanoğlu'nu Yetkin Dikinciler, annesi Hatice Süleymanoğlu'nu Selen Öztürk, halter sporuna yeteneğini fark eden ve onu dünya spor arenasına taşıyan ilk antrenörü Enver Türkileri'yi ise Gürkan Uygun oynadı.
Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Levent Ülgen, Renan Bilek, Barış Kıralioğlu, Bülent Alkış, Kemal Başar, Maria Rumenava Sotirova, Mehmet Esen, Evren Erler, Mustafa Kırantepe, Uğur Güneş ve İsmail Hacıoğlu rol alıyor.

NAİM SÜLEYMANOĞLU FİLMİ OYUNCULARI

Başrolünde Hayat Van Eck’in yer aldığı Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi oyuncu kadrosunda; Yetkin Dikinciler, Selen Öztürk, Gürkan Uygun, İsmail Hacıoğlu, Uğur Güneş, Renan Bilek, Barış Kıralioğlu ve Bülent Alkış yer aldı.

naim süleymanoğlu2

  • Hayat Van Eck - Naim Süleymanoğlu
  • Yetkin Dikinciler - Süleyman Süleymanoğlu
  • Selen Öztürk - Hatice Süleymanoğlu
  • Gürkan Uygun - Enver Türkileri
  • İsmail Hacıoğlu - Mehmet Tunç
  • Uğur Güneş - Cemal Tunalı
  • Renan Bilek - Remzi
  • Barış Kıralioğlu - Turgut Özal
  • Bülent Alkış - Atalay Göktuna

NAİM SÜLEYMANOĞLU KİMDİR?

Naim Süleymanoğlu (Bulgaristan'da değiştirilen adı: Naum Şalamanov; 23 Ocak 1967, Kırcaali - 18 Kasım 2017, İstanbul), Bulgaristan Türkü haltercidir. Birçok otoriteye göre tüm zamanların en iyi haltercisi olarak kabul edilir. Yapıca ufak tefek ancak çok güçlü olması nedeniyle Cep Herkülü olarak anılır.

naim süleymanoğlu film

Haltere 1977'de, dokuz yaşındayken başladı. On beş yaşındayken Brezilya'da düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda iki altın madalya alarak şampiyon oldu. On altı yaşında rekor kırarak yine şampiyon oldu. Böylece halter tarihinde en genç dünya rekortmeni unvanını aldı. Kariyeri boyunca üç Olimpiyat Altın madalyası, yedi Dünya Şampiyonluğu ve altı Avrupa Şampiyonluğu vardır. Tam 46 kere dünya rekoru kırmıştır. 1984 yılında (16 yaşındayken), silkme kategorisinde vücut ağırlığının üç katını kaldıran ikinci halterci olarak tarihe geçti.

1983-1986 arasında gençlerde 13, büyüklerde 50 olmak üzere tam altmış üç rekor kırarken, yine bu dönemde dünya ve Avrupa şampiyonalarında 52, 56 ve 60 kilolarda şampiyonluklar yaşadı. 1984, 1985 ve 1986'da dünyada yılın haltercisi seçildi. 1984 Los Angeles Olimpiyatları'na Bulgaristan'ın da Sovyet'lerle boykota katılması nedeniyle katılamadı. Bu dönemde Bulgar Hükûmetinin Soya dönüş operasyonu kapsamında Türk isimlerini yasaklaması nedeniyle adı Naum Şalamanov olarak değiştirildi.

naim süleymanoğlu1

Bulgaristan'daki bu baskılardan kurtulmak ve Türkiye adına müsabakalara katılmak için 1986'da Melbourne'de düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda Türkiye büyükelçiliğine sığınarak Türkiye'ye iltica etti. Türkiye'ye ilticasında ve getirilmesinde bizzat Turgut Özal devreye girdi.

Naim Süleymanoğlu 18 Kasım 2017 günü tedavi gördüğü hastanede 50 yaşında öldü.

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Anahtar Kelimeler:
naim süleymanoğlu Hayat Van Eck
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