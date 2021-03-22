Naim Süleymanoğlu filmi nerede ve ne zaman çekildi? Naim Süleymanoğlu kimdir? Naim Süleymanoğlu filmi oyuncuları kim?

Filmde, usta haltercinin babası Süleyman Süleymanoğlu'nu Yetkin Dikinciler, annesi Hatice Süleymanoğlu'nu Selen Öztürk, halter sporuna yeteneğini fark eden ve onu dünya spor arenasına taşıyan ilk antrenörü Enver Türkileri'yi ise Gürkan Uygun oynadı. Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Levent Ülgen, Renan Bilek, Barış Kıralioğlu, Bülent Alkış, Kemal Başar, Maria Rumenava Sotirova, Mehmet Esen, Evren Erler, Mustafa Kırantepe, Uğur Güneş ve İsmail Hacıoğlu rol alıyor.

Naim Süleymanoğlu, spor hayatı boyunca 47 Dünya rekoru, 3 Olimpiyat altın madalyası, 6 Avrupa Şampiyonluğu ve 7 Dünya şampiyonluğu elde etmiştir. Halter denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Naim Süleymanoğlu, Türkiye ve dünyada çok önemli başarılara imza atmış bir sporcudur. Naim Süleymanoğlu’nun hayatını konu edinen filminin yapımcılığını Ayla ve Müslüm filmlerinden tanıdığımız Mustafa Uslu üstlenmiştir.

NAİM SÜLEYMANOĞLU FİLMİ OYUNCULARI

Başrolünde Hayat Van Eck’in yer aldığı Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi oyuncu kadrosunda; Yetkin Dikinciler, Selen Öztürk, Gürkan Uygun, İsmail Hacıoğlu, Uğur Güneş, Renan Bilek, Barış Kıralioğlu ve Bülent Alkış yer aldı.

Hayat Van Eck - Naim Süleymanoğlu

Yetkin Dikinciler - Süleyman Süleymanoğlu

Selen Öztürk - Hatice Süleymanoğlu

Gürkan Uygun - Enver Türkileri

İsmail Hacıoğlu - Mehmet Tunç

Uğur Güneş - Cemal Tunalı

Renan Bilek - Remzi

Barış Kıralioğlu - Turgut Özal

Bülent Alkış - Atalay Göktuna

NAİM SÜLEYMANOĞLU KİMDİR?

Naim Süleymanoğlu (Bulgaristan'da değiştirilen adı: Naum Şalamanov; 23 Ocak 1967, Kırcaali - 18 Kasım 2017, İstanbul), Bulgaristan Türkü haltercidir. Birçok otoriteye göre tüm zamanların en iyi haltercisi olarak kabul edilir. Yapıca ufak tefek ancak çok güçlü olması nedeniyle Cep Herkülü olarak anılır.

Haltere 1977'de, dokuz yaşındayken başladı. On beş yaşındayken Brezilya'da düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda iki altın madalya alarak şampiyon oldu. On altı yaşında rekor kırarak yine şampiyon oldu. Böylece halter tarihinde en genç dünya rekortmeni unvanını aldı. Kariyeri boyunca üç Olimpiyat Altın madalyası, yedi Dünya Şampiyonluğu ve altı Avrupa Şampiyonluğu vardır. Tam 46 kere dünya rekoru kırmıştır. 1984 yılında (16 yaşındayken), silkme kategorisinde vücut ağırlığının üç katını kaldıran ikinci halterci olarak tarihe geçti.