Naim Süleymanoğlu kimdir, kaç yaşında öldü? Naim Süleymanoğlu'nun boyu kaç? İşte dünyanın en iyi haltercisi Cep Herkülü'nün hayatı

Dünya Halter şampiyonu Naim Süleymanoğlu, Bulgaristan'da doğmuş, daha sonra Bulgaristan'ın Türklere uyguladığı baskı nedeniyle kaçmış ve bir şekilde Türkiye'ye gelip burada Bulgaristan Türkleri'nin sesi olmuştur. Adına filminin de yapıldığı Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu, gündem konusu oldu. Peki Naim Süleymanoğlu kimdir, kaç yaşında öldü? Naim Süleymanoğlu'nun boyu kaç? İşte ayrıntılar...

NAİM SÜLEYMANOĞLU KİMDİR?

Naim Süleymanoğlu (Bulgaristan'da değiştirilen adı: Naum Şalamanov), 23 Ocak 1967 Bulgaristan Kırcaali doğumludur. 18 Kasım 2017'de aramızdan ayrılmıştır. Türk haltercidir. Birçok otoriteye göre tüm zamanların en iyi haltercisi olarak kabul edilir. Yapıca ufak tefek ancak çok güçlü olması nedeniyle Cep Herkül'ü olarak anılan Naim Süleymanoğlu, Türk Süpermen adıyla da bilinir.

Naim Süleymanoğlu, haltere 1977 yılında başladı. Henüz 15 yaşındayken Brezilya'da düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda 52 kiloda iki altın madalya kazanarak Dünya şampiyonu oldu. 16 yaşında rekor kırarak tekrar şampiyon oldu. Böylece "halter tarihinde en genç dünya rekortmeni" unvanını aldı.

Naim Süleymanoğlu'un kariyerinde üç altın olimpiyat madalyası, yedi dünya şampiyonluğu ve altı Avrupa şampiyonluğu bulunuyor.

NAİM SÜLEYMANOĞLU KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ, BOYU KAÇ?

Naim Süleymanoğlu, 1988 Seul Olimpiyatları'nda 60 kg'da, silkmede 190 kg kaldırarak dünya rekoru kırdı. Efsane milli halterci, 18 Kasım 2017'de tedavi gördüğü hastanede karaciğer yetmezliği nedeniyle 50 yaşında hayata veda etti..



19 Kasım 2017'de İstanbul Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazına siyaset, iş ve spor camiasından çok sayıda kişinin yanı sıra aktif spor yaptığı dönemde en büyük rakibi olan Yunan Valerios Leonidis de katıldı. Şampiyon halterci, 5 yıl önce Edirnekapı Mezarlığı'na defnedildi. Naim Süleymanoğlu 1.47 cm boyundadır. Boyunun kısa olmasına rağmen kaldırdığı ağırlıkların yüksekliği nedeniyle Cep Herkülü lakabını almıştır.



