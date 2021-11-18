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Naim Süleymanoğlu kimdir, ne zaman ve nasıl öldü? İşte hayat hikayesi...

18.11.2021 01:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir çok otoriteye göre tüm zamanların en iyi haltercisi olarak kabul edilen Naim Süleymanoğlu 18 Kasım 2017'de, Memorial Ataşehir Hastanesi, İstanbul'da hayata gözlerini yumdu. Naim Süleymanoğlu kariyeri boyunca birçok başarı elde etti. Cep Herkül'ü olarak anılan Naim Süleymanoğlu Türk Süpermen adıyla da anılır.

Naim Süleymanoğlu kimdir, ne zaman ve nasıl öldü? İşte hayat hikayesi...

Haltere henüz 9 yaşındayken başlayan Naim Süleymanoğlu adını geniş kitlelere duyurdu. Süleymanoğlu, 1993 Dünya Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazanırken 2 kez dünya rekoru kırdı. 1984, 1985 ve 1986 yıllarında dünyada "Yılın Haltercisi" seçildi. İşte detaylar...

NAİM SÜLEYMANOĞLU KİMDİR?

23 Ocak 1967 Kırcaali, Bulgaristan HC doğumlu Naim Süleymanoğlu 18 Kasım 2017'de 50 yaşındayken hayatını kaybetti. Süleymanoğlu haltere 1977'de 19 yaşındayken başladı. On beş yaşındayken Brezilya'da düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda iki altın madalya aldı, şampiyon oldu. On altı yaşına geldiğinde yeniden rekor kırarak şampiyon oldu. Bu şekilde halter tarihinde en genç dünya rekortmeni unvanını aldı. Naim Süleymanoğlu'nun kariyeri boyunca üç altın olimpiyat madalyası, yedi dünya şampiyonluğu ve altı Avrupa şampiyonluğu var. 1984'te henüz 16 yaşındayken silkme kategorisinde vücut ağırlığının üç katını kaldıran ikinci halterci olarak tarihe geçen Süleymanoğlu 46 kere dünya rekoru kırdı.

1983-1986 arasında gençlerde 13, büyüklerde 50 olmak üzere tam 63 rekor kırarken yine bu dönemde dünya ve Avrupa şampiyonalarında 52, 56 ve 60 kilolarda şampiyonluklar yaşadı. Süleymanoğlu 1984, 1985 ve 1986'da dünyada yılın haltercisi seçildi. 1984 Los Angeles Olimpiyatları'na Bulgaristan'ın da Sovyetlerle boykotta yer alması sebebiyle katılamadı. Bu dönemde Bulgar Hükûmetinin Soya Dönüş Operasyonu kapsamında Türk isimlerini yasaklaması nedeniyle adı Naum Şalamanov olarak değiştirildi.

Bulgaristan'daki baskılardan kurtulmak ve Türkiye adına müsabakalara katılmak için 1986 yılında Melbourne'de düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda Türkiye büyükelçiliğine sığınarak Türkiye'ye iltica etti. Türkiye'ye ilticasında ve getirilmesinde bizzat Turgut Özal devreye girdi. Naim Süleymanoğlu 18 Kasım 2017 tarihinde tedavi gördüğü hastanede karaciğer yetmezliği sebebiyle 50 yaşında hayatını kaybetti.

NAİM SÜLEYMANOĞLU BAŞARILARI

  • İlk dünya rekorunu on beş yaşında kırdı.
  • 1984, 1985 ve 1986 yıllarında dünyada "Yılın Haltercisi" seçildi.
  • 1988 Seul, 1992 Barcelona ve 1996 Atlanta Olimpiyatları olmak üzere üç kez olimpiyat şampiyonu oldu.
  • Yedi kez dünya şampiyonu oldu, kırk altı dünya rekoru kırdı.
  • Kendi kilosunun üç katından 10 kilo fazlasını kaldıran tek sporcu olarak tarihe geçti.
  • Spor otoritelerine göre tüm zamanların en iyi haltercisi seçildi.
  • 1988 yılında Time dergisine kapak oldu.
  • 1988 Seul Olimpiyatları'nda 60 kg'da, silkmede 190 kg kaldırarak dünya rekoru kırdı.
  • 1988 yılında Seul Olimpiyatları'nda altı dünya, dokuz olimpiyat rekoru kırarak büyük bir zafer kazanmıştır.
  • Türkiye'ye olimpiyatlarda güreş dışında ilk altın madalyasını kazandıran sporcudur.
  • 1992 yılında Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından "Dünyanın En İyi Sporcusu" seçildi.


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naim süleymanoğlu
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