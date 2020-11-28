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Naip’te su sorununa kalıcı çözüm

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 28.11.2020 09:54 | Son Güncelleme

Tekirdağ Su ve Kanalizayon İdaresi (TESKİ) tarafından titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda Süleymanpaşa ilçesine bağlı Naip Mahallesi’nde yaşanan su sorunu kalıcı olarak çözüme kavuşturuldu.Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesine bağlı Naip Mahallesinde yapımı tamamlanan içme suyu hattı düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Tekirdağ Su ve Kanalizayon İdaresi (TESKİ) tarafından titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda Süleymanpaşa ilçesine bağlı Naip Mahallesi’nde yaşanan su sorunu kalıcı olarak çözüme kavuşturuldu.
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesine bağlı Naip Mahallesinde yapımı tamamlanan içme suyu hattı düzenlenen törenle hizmete açıldı. İçme Suyu Hattı Açılış Töreninde Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz, Naip Mahalle Muhtarı Ferat Ataç ve vatandaşlar yer aldı.
Su sorunu kalıcı olarak çözüldü
TESKİ ekipleri tarafından 25 Eylül 2020 tarihinde başlatılan projenin çalışmaları, 45 gün gibi kısa sürede tamamlanarak mahalledeki su sorununu çözülmüş oldu. Proje kapsamında, ulaşım güzergâhlarından, tarım arazilerinden ve sit alanı yakınından geçiş izinleri de alınarak 3 bin 175 metre uzunluğunda ve 160 milimetre çapında HDPE hat borusunun imalatı tamamlandı. Ekipler ayrıca Naip Mahallesi’nde içme suyu paket arıtma tesisini de vatandaşların hizmetine sundu.
Törende konuşan TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz içme suyu hattı ve paket arıtma tesisi hakkında teknik bilgiler verdi.
"Vatandaşlarımıza Hayırlı Olmasını Diliyorum"
Törende konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Naip, sebze ve meyve yetiştiriciliği olarak Tekirdağ’ın önemli bir mahallesi. Bu nedenle yatırım planlarımızı bu doğrultuda yapıyoruz. İlk olarak da su sorununu ele aldık. Naip’in su sorunu ortaya çıktığında hemen harekete geçtik. TESKİ Genel Müdürü İbrahim İçöz de işi titizlikte yürüttü. Yakın zamanda Naip Mahallesi ve Kumbağ’ın kanalizasyonunu Batı Atık Su İleri Biyolojik Arıtma Tesisi’ne bağlayacağız. Ben açılışını yaptığımız içme suyu hattının vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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