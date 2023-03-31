YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Nakliyeci hırsızlar kameraya yakalandı

Nakliyeci hırsızlar kameraya yakalandı

31.03.2023 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’da depremden etkilenen ikametlerde taşımacılık yaptıktan sonra hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 şahıs, yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Nakliyeci hırsızlar kameraya yakalandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya’ya kent dışından gelerek ev taşımacılığı yapan iki şahıs, taşıma yaptıkları bir ikamette daha sonra hırsızlık yaparken kameralara yakalandı.

Bostanbaşı Mahallesi’nde meydana gelen olayda taşıma yaptıkları adrese tekrar gelen şahısların apartmandan malzeme çıkararak araçlarına koydukları görülürken, olayla ilgili inceleme başlatan Asayiş Şube ekipleri düzenledikleri operasyonla zanlıları kent dışındaki ikametlerinde gözaltına aldı.

Zanlıların ikametlerinden yapılan aramalarda ele geçirilen çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edilirken, polis merkezindeki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan iki zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Malatya'nın 8 ilçesinde depremden 49 gün sonra eğitim-öğretim başladıMalatya'nın 8 ilçesinde depremden 49 gün sonra eğitim-öğretim başladı
Adıyaman Belediyesi özel çocukları unutmadıAdıyaman Belediyesi özel çocukları unutmadı
Antalya'da trafik kazasında hayatını kaybeden 3 depremzedenin cenazesi yakınlarına teslim edildiAntalya'da trafik kazasında hayatını kaybeden 3 depremzedenin cenazesi yakınlarına teslim edildi
Anahtar Kelimeler:
Malatya

Malatya Namaz Vakitleri 31 Mart Cuma

İmsak
04:44
Sabah
06:07
Öğle
12:36
İkindi
16:08
Akşam
18:55
Yatsı
20:13

Malatya Nöbetçi Eczaneler31 Mart Cuma

Dönmez eczanesi
Battalgazi
Ari eczanesi
Battalgazi
karakaya ecz. eczanesi
Yazihan
ıhlamur eczanesi
Battalgazi
Orhanoglu eczanesi
Battalgazi
Uslu eczanesi
Yesilyurt
Arapgir sifa eczanesi
Arapgir
Tümünü Göster
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

Bahar Fırsatları'na özel modadan teknolojiye binlerce üründe %60'a varan indirimler

Bahar Fırsatları'na özel modadan teknolojiye binlerce üründe %60'a varan indirimler

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

AK Parti'den teklif aldığı iddiasıyla gündemdeydi! "Telefonum susmuyor" diyerek paylaştı

AK Parti'den teklif aldığı iddiasıyla gündemdeydi! "Telefonum susmuyor" diyerek paylaştı

Airfryerda 2800 TL'nin üzerinde indirim! Bir kez kullanan vazgeçemiyor

Airfryerda 2800 TL'nin üzerinde indirim! Bir kez kullanan vazgeçemiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.