Naldo: Yeni hocamıza adapte olacağız

Süper Lig ekibi Fraport TAV Antalyaspor'da forma giyen Naldo, milli maç arasında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. "SEZON BAŞINDA ÇOK TEKLİF ALDIM, ANTALYASPOR'UN TEKLİFİNİ KABUL ETTİM" Hem Türkiye hem de farklı ülkelerden sezon başı transfer teklifleri aldığını anlatan Naldo, "Son olarak İspanya'da Espanyol'da oynadım. 3 sezon oynadım, kontratım bitiyordu ve uzatma kararı almıştım. Teklifler aldım, Türkiye'den de teklifler vardı. Buradaki proje ve bana olan yaklaşım ve benim de takıma katacağım katkıyı da düşünerek Antalyaspor'un doğru tercih olacağını düşündük. Bu muhteşem ortamda olduğum için çok mutluyum" şeklinde konuştu. "ANTALYA'DA İNSANLAR ÇOK SICAK VE YARDIMSEVER" Türkiye'ye ve Antalya'ya kısa zamanda alıştığını belirten deneyimli savunmacı, "Antalya tipik bir Akdeniz şehri. İnsanlar burada çok sıcak ve yardımsever. Herkes bana yardımcı olmak için elinden geleni yapıyor ve kendimi çok mutlu hissediyorum. Türkiye'ye geldiğimde beklentimin çok üstünde bir yer olduğu kanısına vardım. Beklentimin çok üzerinde bir kültür ve ortam ile karşılaştım. Ben de bunun sahada karşılığını vermek istiyorum" dedi.

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül sakatlandı "TRABZONSPOR'DAN TEKLİF ALDIM" Naldo, geçen sezon Trabzonspor'dan teklif aldığını ancak sözleşmesini İspanya'da tamamlamak istediği için olumlu yanıt vermediğini söyledi. Brezilyalı futbolcu, "Geçen sezon Espanyol forması giyerken Trabzonspor'dan bir teklif aldım. Ailemle birlikte 1 yıl daha Espanyol forması giymemin daha doğru olacağını düşündük. Bu sezon başında da gelen tekliflerin yanında Antalyaspor'un teklifini, projesini daha uygun buldum" ifadelerini kullandı. "EN KISA ZAMANDA YENİ HOCAMIZA ADAPTE OLACAĞIZ" Antalyaspor'da yaşanan teknik direktör değişikliği için ise 32 yaşındaki futbolcu, şunları kaydetti: "Türkiye'de çok fazla zaman geçirmedim. Çok fazla bilgi sahibi değilim. Tamer hoca ile kısa bir birlikteliğimiz olmuştu ve istenilen sonuçlar alınamadığı, istenilen oyuna varılamadığı için bir ayrılık yaşandı. Hocamızla daha yeni tanıştık. Geçen zamanda ben hocama hocam bize en kısa sürede adapte olacaktır." "SÜPER LİG GÜÇLÜ VE REKABETÇİ BİR LİG" Süper Lig'in zor bir lig olduğuna vurgu yapan Naldo, "Çok güçlü ve rekabetçi bir lig. Büyük takımlar ve bunun yanında daha mütevazı takımlar var. Ancak dengeli bir oyun oynayabiliyorlar. Maç kazanmak zor" dedi.