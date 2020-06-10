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Naldöken grup yolunda bakım onarım sürüyor

ANTALYA HABERLERİ  | 10.06.2020 13:17 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 19 mahallenin ortak ulaşımını sağlayan Korkuteli’ne bağlı Naldöken grup yolunda başlattığı genişletme ve bakım onarım çalışması sürüyor.Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Korkuteli ilçesi Kargın mahallesi mevkiinde bulunan Naldöken grup yolunda keskin virajların görüş açısını kısıtlaması ve tehlike arz etmesinden dolayı genişletme ve iyileştirme çalışmaları yapıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 19 mahallenin ortak ulaşımını sağlayan Korkuteli’ne bağlı Naldöken grup yolunda başlattığı genişletme ve bakım onarım çalışması sürüyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Korkuteli ilçesi Kargın mahallesi mevkiinde bulunan Naldöken grup yolunda keskin virajların görüş açısını kısıtlaması ve tehlike arz etmesinden dolayı genişletme ve iyileştirme çalışmaları yapıyor. Çalışmalar tamamlandığında 19 mahalleyi Antalya-Korkuteli karayoluna bağlayan grup yolu daha güvenli ve konforlu hale gelecek.
Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesine bağlı asfalt yama ekipleri, Korkuteli ilçesine bağlı Bozova, Yalınlıgediği, Kargın, Esenyurt ve Yazır mahalleleri grup yolunda da asfalt yama çalışmaları yaparak, yolu daha güvenli hale getirdi.

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