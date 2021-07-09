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Namaste ne demek? Namaste nedir? İşte kelime anlamı ve cümlede kullanımı…

09.07.2021 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemlerde meditasyon yapan insanlar tarafından kullanılan namaste, genel olarak hoşçakal ya da merhaba şeklinde kullanılan bir terimdir. Saygı ve sevginin devam etmesini hedefleyen bir kelime olan namaste kelimesi, genellikle yoga felsefesinde yer alan insanlara saygı ve sevginin sunulduğu bir kelimedir.

Namaste ne demek? Namaste nedir? İşte kelime anlamı ve cümlede kullanımı…

Namaste kelimesi, bir yerde bir insanla karşılaşıldığında selam vermek için kullanılıyor. Hoşçakal ya da hoş geldin anlamına gelen namaste çok uzak bölgelerden Türkiye'ye kadar ulaşan sözcükler arasında yer alır.

NAMASTE NE DEMEK?

Özellikle meditasyon yapanların sıklıkla kullandığı namaste kelimesi, merhaba ve hoşçakal kelimelerinin yerine kullanılır. İnsanlar arasında sevgi ve saygının sürmesini hedefleyen bir kelime olan namaste, selamlamak için kullanıldığı gibi hoşçakal denmek için de kullanılır.

NAMASTENİN ANLAMI NEDİR?

Merhaba, hoş geldin, iyi kal anlamlarını taşıyan namaste yoga felsefelerinde varolan her canlıya saygı ve sevgi duyulması gerektiğini belirtir. Özetle namaste ile selamlaşmak ise ‘'saygı ve sevgiye layıksın’’ anlamında kullanılır.

Gerçek anlamı pek fazla bilinmeyen bir kelime olan namaste, çok uzak bölgelerden Türkiye’ye kadar ulaşan sözcükler arasında yer alır.

NAMASTE KELİMESİNİN CÜMLEDE KULLANIMI

Bir kişiyi gördüğünüzde selamlaşmak için, ‘’Namaste efendim, namaste hayatım, namaste canım’’ gibi cümlecikler kurarsanız, onları selamlamış olursunuz. Yine aynı kişiye aynı cümleleri kurarak, hoşçakal diyebilirsiniz

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