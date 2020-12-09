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Namık Kemal Üniversitesinin Rektörü Şahin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 09.12.2020 09:50 | Son Güncelleme

Namık Kemal Üniversitesinin Rektörü Şahin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen fotoğrafları arasından seçilen ve oylamaya sunulan kareleri tek tek inceleyen Prof. Dr. Şahin, beğendiği kareleri oyladı.

"Yaşam" kategorisinde Muhammed Said'in çektiği "Muhammed bebeğin mutluluğu" başlıklı fotoğrafa oy veren Şahin, "spor" kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", "haber" kategorisinde ise Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mucize'nin adı Ayda" başlıklı fotoğrafı tercih etti.

Fotoğrafların her birinin çok güzel olduğunu belirten Şahin, seçim yapmakta zorlandığını söyledi.

Rektör Şahin, AA çalışanlarına çektikleri bu anlamlı fotoğraflar için teşekkür etti.

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