Nando De Colo adım adım Fenerbahçe Beko'ya

Geçtiğimiz sezon EuroLeague'de CSKA Moskova ile şampiyonluk yaşayan Nando De Colo, adım adım Fenerbahçe'ye yaklaşıyor.
Şansını bir kez daha NBA'de denemek isteyen ancak sözleşme haklarını elinde bulunduran son şampiyon Toronto'dan beklediği sözleşme teklifini alamayan Fransız yıldız, Fenerbahçe Beko ile görüşmeye başladı.
REAL MADRID'İN DE LİSTESİNDE
CSKA Moskova'da yılda 3 milyon dolar kazanan Nando de Colo, Fenerbahçe Beko'dan da aynı sözleşme şartlarını istiyor. Alınan bilgilere göre taraflar arasında anlaşma oldukça yakın.
Guduric ve Melli'nin NBA'e gitmesi sebebiyle yaklaşık 4 milyon dolarlık bir maaş boşluğu yaratan Fenerbahçe Beko, Nando De Colo'nun talep ettiği parayı karşılayabilecek durumda.
Nando De Colo, sadece Fenerbahçe Beko'nun değil bir diğer Avrupa devi Real Madrid'in de transfer listesinde yer alıyor.
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