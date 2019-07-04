SPOR

Nando De Colo adım adım Fenerbahçe Beko'ya

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 04.07.2019 20:00 | Son Güncelleme

NBA ekiplerinden Toronto Raptors ile bir görüşme yapan ancak istediği kontratı alamayan Fransız süper yıldız Nando De Colo, Fenerbahçe Beko ile görüştü. Görüşmede tarafların anlaşmaya çok yakın olduğu belirtiliyor.

Nando De Colo adım adım Fenerbahçe Beko'ya

Geçtiğimiz sezon EuroLeague'de CSKA Moskova ile şampiyonluk yaşayan Nando De Colo, adım adım Fenerbahçe'ye yaklaşıyor.

Şansını bir kez daha NBA'de denemek isteyen ancak sözleşme haklarını elinde bulunduran son şampiyon Toronto'dan beklediği sözleşme teklifini alamayan Fransız yıldız, Fenerbahçe Beko ile görüşmeye başladı.

REAL MADRID'İN DE LİSTESİNDE

CSKA Moskova'da yılda 3 milyon dolar kazanan Nando de Colo, Fenerbahçe Beko'dan da aynı sözleşme şartlarını istiyor. Alınan bilgilere göre taraflar arasında anlaşma oldukça yakın.

Guduric ve Melli'nin NBA'e gitmesi sebebiyle yaklaşık 4 milyon dolarlık bir maaş boşluğu yaratan Fenerbahçe Beko, Nando De Colo'nun talep ettiği parayı karşılayabilecek durumda.

Nando De Colo, sadece Fenerbahçe Beko'nun değil bir diğer Avrupa devi Real Madrid'in de transfer listesinde yer alıyor.


İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü? İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İşte yeni takımıFenerbahçe'de bir ayrılık daha! İşte yeni takımı
Fenerbahçe'de 9 imza birdenFenerbahçe'de 9 imza birden
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko De Colo

En Çok Okunan Haberler

Konda Araştırma'dan flaş 23 Haziran raporu!

Konda Araştırma'dan flaş 23 Haziran raporu!

'İlk'lerin Bakanı yoğun bakıma kaldırıldı

'İlk'lerin Bakanı yoğun bakıma kaldırıldı

Fenerbahçe'den savunma hattına takviye

Fenerbahçe'den savunma hattına takviye

MHK'de yeni dönem! Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı belli oldu

MHK'de yeni dönem! Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı belli oldu

G.Saray'da ayrılık! İşte yeni takımı

G.Saray'da ayrılık! İşte yeni takımı

Fenerbahçe'de Singleton harekatı

Fenerbahçe'de Singleton harekatı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

F.Bahçe'den Kjaer ve Eljif açıklaması

F.Bahçe'den Kjaer ve Eljif açıklaması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Fenerbahçe ilk transferini yaptı

Fenerbahçe ilk transferini yaptı

F.Bahçe'den G.Saray'ı çıldırtacak transfer

F.Bahçe'den G.Saray'ı çıldırtacak transfer

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Max Kruse göz doldurdu

Max Kruse göz doldurdu

Fenerbahçe, Düzce kampında gençlere öncelik veriyor

Fenerbahçe, kampta gençlere öncelik veriyor

Fenerbahçe savunmasına buz adam Kudryashov

Fenerbahçe'den savunma hattına takviye

Ali Koç: Gurbetteki vatandaşlarımızın Fenerbahçe'nin yanında olacaklarını biliyorum

Ali Koç'tan Audi Kupası mesajı

Fenerbahçe, Topuk Yaylası'ndaki ilk antrenmanını yaptı

Fenerbahçe ilk antrenmanını yaptı

Kruse, resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, yıldız ismin transferini açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.