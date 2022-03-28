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Nando de Colo, en az 3 hafta takımdan ayrı kalacak

28.03.2022 23:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın Fransız oyuncusu Nando de Colo, sol baldırından yaşadığı sakatlık nedeniyle en az 3 hafta parkelerden uzak kalacak.

Nando de Colo, en az 3 hafta takımdan ayrı kalacak

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında İspanya ekibi Bitci Baskonia ile oynanan karşılaşmada sakatlanan De Colo'nun sol baldırında kas yaralanması tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, 34 yaşındaki oyun kurucu şutörün durumunun 3 haftalık tedavi sürecinin ardından tekrar değerlendirileceği aktarıldı.

Nando De Colo, 2021 Aralık'ta sol elindeki kırık nedeniyle ameliyat edilmişti. Fransız basketbolu, 2 ayı aşkın bir süre forma giyememişti.

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Fenerbahçe Beko
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