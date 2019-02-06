SPOR

Nantes, Sala'nın 15 milyon paundluk bonservis bedelini istedi

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 06.02.2019 19:12 | Son Güncelleme

Devre arası transfer döneminin son günlerinde Nantes'tan Cardiff City'e transfer olan Emiliano Sala'yı İngiltere'ye götüren uçak Manş Denizi üzerinde düşüp kaybolmuştu. Bu olay sonrasında Sala'nın eski kulübü Nantes, yeni takımı Cardiff'ten bonservis ücretini talep etti. Cardiff ise, soruşturma tamamlanana kadar herhangi bir ödeme yapmayacağını Nantes'a bildirdi.

Nantes, Sala'nın 15 milyon paundluk bonservis bedelini istedi

Uçağının düşmesiyle kamuoyunu üzüntüye boğan ve hala bulunamayan Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın acısı henüz dinmemişken eski kulübü Nantes'tan şoke eden bir istek geldi.

Nantes kulubü, Sala, uçak kazası yapmadan önce futbolcunun bonservisi karşılığında 15 milyon paunda anlaştığı Cardiff City'den bu ücreti talep etti. Olayın acısı hala tazeliğini korurken ve Emiliano Sala'yı yaşanan vahim olay sebebiyle 1 dakika bile oynatma şansı bulamayan Cardiff City ise, soruşturma tamamlanana kadar herhangi bir ödeme yapmayacağını Nantes'a bildirdi.


PARTNERSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflarSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflar
Alexander Milosevic İngiltere'ye gittiAlexander Milosevic İngiltere'ye gitti
Pauleta'dan Galatasaray açıklamasıPauleta'dan Galatasaray açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sala nantes cardiff city

En Çok Okunan Haberler

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Kartal'da bir bina çöktü! Valilikten flaş açıklama

Kartal'da bir bina çöktü! Valilikten flaş açıklama

Aziz Yıldırım'dan F.Bahçe sorusuna yanıt

Aziz Yıldırım'dan F.Bahçe sorusuna yanıt

Galatasaray'ın yeni transferinde kriz

Galatasaray'ın yeni transferinde kriz

Ergün Penbe'den G.Saray itirafı

Ergün Penbe'den G.Saray itirafı

F.Bahçe'de büyük isyan! 'Niye transfer ettiniz?'

F.Bahçe'de büyük isyan! 'Niye transfer ettiniz?'

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Pauleta'dan Galatasaray açıklaması

Pauleta'dan Galatasaray açıklaması

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Devler Timo Werner’in peşinde

Devler Timo Werner’in peşinde

Bir dönem F.Bahçe'de oynamıştı! Ayrılığını açıkladı

Bir dönem F.Bahçe'de oynamıştı! Ayrılığını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ibrahimovic aldığı teklifi açıkladı

Ibrahimovic aldığı teklifi açıkladı

UEFA Genel Sekreter Yardımcısı Giorgio Marchetti: Deplasman golü uygulaması kaldırılıyor

UEFA'dan devrim gibi karar!

Dünyanın en garip bedelli askerliğini yaptılar

Dünyanın en garip bedelli askerliğini yaptılar

Samuel Eto'o 10 ayda 5 milyon Euro kazanacak!

Eto'o'nun kazanacağı para belli oldu!

Avrupa'nın en büyüğü belli oldu

Avrupa'nın en büyüğü belli oldu

Vincent Aboubakar, transfer kararını verdi!

Aboubakar kararını verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.