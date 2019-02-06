Nantes, Sala'nın 15 milyon paundluk bonservis bedelini istedi

Uçağının düşmesiyle kamuoyunu üzüntüye boğan ve hala bulunamayan Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın acısı henüz dinmemişken eski kulübü Nantes'tan şoke eden bir istek geldi.
Nantes kulubü, Sala, uçak kazası yapmadan önce futbolcunun bonservisi karşılığında 15 milyon paunda anlaştığı Cardiff City'den bu ücreti talep etti. Olayın acısı hala tazeliğini korurken ve Emiliano Sala'yı yaşanan vahim olay sebebiyle 1 dakika bile oynatma şansı bulamayan Cardiff City ise, soruşturma tamamlanana kadar herhangi bir ödeme yapmayacağını Nantes'a bildirdi.
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