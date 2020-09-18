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Naomi Osaka Fransa Açık'a katılamayacak

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 18.09.2020 12:05 | Son Güncelleme

Japon kadın tenisçi Naomi Osaka, sakatlığı nedeniyle Fransa Açık Tenis Turnuvası'na (Roland Garros) katılamayacağını duyurdu.

Naomi Osaka Fransa Açık'a katılamayacak

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Japon tenisçi Naomi Osaka, Fransa Açık Tenis Turnuvası'na (Roland Garros) sakatlığı nedeniyle katılamayacağını duyurdu..

Osaka, "Dizimdeki sakatlık devam ediyor. ABD Açık ile Fransa Açık arasındaki süre çok kısa ve Fransa Açık'a hazırlanma şansım bu nedenle kalmadı. Ne yazık ki bu sene bu organizasyona katılamayacağım" ifadelerini kullandı.

New York'ta düzenlenen ABD Açık'ta kariyerinin 3. grand slam şampiyonluğuna imza atan dünya 3 numarası Osaka, turnuva öncesinde katıldığı Western & Southern Açık Turnuvası'nda finale yükselmesine rağmen dizindeki sakatlık nedeniyle organizasyondan çekilmişti.

Mayısta başlaması planlanmasına rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen Fransa Açık, bu yıl 21 Eylül-11 Ekim'de düzenlenecek.

(AA)

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