Naomi Osaka tenis tarihinde bir grand slam turnuvası kazanan ilk Japon oyuncu oldu

Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ın tek kadınlar finalinde Naomi Osaka şampiyon oldu. New York'ta düzenlenen turnuvanın tek kadınlar finalinde, dünya klasmanında 20'nci sırada bulunan Japon Naomi Osaka, 17'nci sıradaki Amerikalı Serena Williams ile karşı karşıya geldi. Toplam 1 saat 19 dakika süren maçta Williams'ı 6-2 ve 6-4'lük setlerle yenerek ABD Açık'ın şampiyonu olan Osaka, kariyerindeki ilk grand slam turnuvasını kazandı. 20 yaşındaki Osaka ayrıca tenis tarihinde bir grand slam turnuvası kazanan ilk Japon oyuncu oldu. "Maçın böyle bitmesine üzüldüm" Osaka, zaferinin ardından yaptığı konuşmada, gözyaşlarına hakim olamayarak "Herkesin Serena'yı desteklediğini biliyordum. Maçın böyle bitmesine üzüldüm. Herkese maçı izledikleri için teşekkür ederim. Annem benim için çok fedakarlıkta bulundu. Buraya gelerek maçımı izlemesi benim için büyük anlam taşıyor çünkü normalde bunu yapmaz." ifadelerini kullandı. "Serena Williams ile karşılaşmak her zaman hayalimdi" Babasının maçta olmadığı bilgisini paylaşan Osaka, "O fiziksel olarak maçlarımı izlemez. Onun yerine etrafta yürür." ifadeleriyle seyircilerde gülüşmelere neden olurken, "ABD Açık finalinde Serena Williams ile karşılaşmak her zaman hayalimdi. Bunu gerçekleştirdiğin için sana teşekkür ediyorum Serena." dedi.

Osaka, şampiyonluğunun ardından 3,8 milyon dolar para ödülünün sahibi oldu. 36 yaşındaki Williams de yaptığı konuşmada, "Osaka iyi oynadı. Bu onun ilk grand slam turnuvasıydı. Kendisini tebrik ederim. Takımıma teşekkür ederim. Umarım burada yine oynayabilirim. Benim için zor bir yıldı." ifadelerini kullandı. Williams sandalye hakemiyle tartıştı Williams'ın ikinci sette maçın sandalye hakemi Portekizli Carlos Ramos ile girdiği tartışma müsabakaya damgasını vurdu. Fransız antrenörü Patrick Mouratoglou'dan taktik aldığı iddiasıyla hakem Ramos'tan uyarı alan Williams'e, birkaç dakika sonra sayı kaybedince raketini yere vurduğu için ikinci kural ihlalinden dolayı 15 sayı ceza verildi. "Hile yaparak kazanacağıma kaybetmeyi tercih ederim" Bunun ardından sandalye hakeminin bulunduğu bölüme yürüyen Williams, ilk kural ihlaliyle ilgili olarak, Ramos'a "Ben antrenörümden taktik almadım. Hayatımda hiç hile yapmadım. Bana bir özür borçlusun. Hile yaparak kazanacağıma, kaybetmeyi tercih ederim." diye konuştu.