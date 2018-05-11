Napoleoni ve Visca'dan Arda Turan'a destek mesajı!

Medipol Başakşehir'in futbolcuları Edin Visca ve Stefano Napoleoni, 2-0 kazandıkları Antalyaspor maçının ardından geçen hafta kırmızı kart gören ve 16 maç ceza alan Arda Turan'a mesaj gönderdiler.

''ARDA VE MOSSORO'YA ARMAĞAN EDİYORUZ''

2-0'lık galibiyette takımının 2. golünü atan Edin Visca, ''Bugün iyi oynadığımızı düşünüyorum. Oyunun kontrolü hep bizdeydi. 2. golü attıktan sonra 3, 4'ü de atabilirdik ama önemli olan kazanmaktı. Başakşehir'de bu sezon 7. sezonum. Burası benim için bir aile gibi ve bu ailenin içinde olmaktan gurur duyuyorum. Başkanından, çalışanına kadar herkesiyle mükemmel bir aileyiz. Son maçımızda Arda ve Mossoro kırmızı kart görmüştü. Toplandık ve biz bir aileysek onlar için oynayalım dedik. Bugün aldığımız galibiyeti Arda ve Mossoro'ya armağan ediyoruz.'' sözlerini kullandı.

''KALPLERİ BİZİMLE BİRLİKTEYDİ''

Stefano Napoleoni ise ''Yaşadığım sakatlık beni uzun süre sahalardan uzak bırakmıştı. Tekrar yeşil sahalarda olmak çok güzel. Hocamıza şans verdiği için teşekkür ediyorum. Açıkçası bugün bizim açımızdan iyi oldu. Biz son ana kadar şampiyonluğu kovalayacağız. Tamamen bizim elimizde olmasa da önümüzdeki maçı da alıp şampiyonluğu son saniyeye kadar kovalayacağız. Geçen hafta ceza alan Arda ve Mossoro bugün aramızda yoktular. Sadece fiziksel olarak aramızda yoklardı, kalpleri bizimle birlikteydi.'' şeklinde konuştu.

