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Napoli, Alexander Sörloth'u istiyor!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 09.04.2020 19:53 | Son Güncelleme

İtalyan devi Napoli'nin, Trabzonsporlu Sörloth'a talip olduğu iddia edildi.

Napoli, Alexander Sörloth'u istiyor!

İtalya Ligi Serie A takımlarından Napoli'nin, bu sezon Trabzonspor'da çok iyi bir sezon geçiren Alexander Sörloth'un peşinde olduğu belirtildi.

Bordo - mavililerde kiralık olarak oynayan ve bonservisi İngiltere Premier Lig takımı Crystal Palace'ta bulunan Sörloth'un, Napoli'de bekleneni veremeyen Arkadiusz Milik'in yerine transfer edileceği iddia edildi.

Trabzonspor'un 2 yıllığına kiraladığı Sörloth'un, bordo - mavili ekip için satın alma opsiyonu 6 milyon euro olarak belirlenmişti.

Norveçli golcü, bu sezon çıktığı 39 maçta 25 gol, 7 asistlik bir performans sergiledi.

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Alexander Sörloth napoli Transfer

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