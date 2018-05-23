Napoli, Ancelotti ile sözleşme imzaladı

İtalyan ekibi Napoli'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Son olarak Bayern Münih'i çalıştıran Carlo Ancelotti ile mavi-beyazlılar arasında anlaşmaya varıldı. Tecrübeli çalıştırıcı ile Napoli Başkanı De Laurentiis arasında bugün başkent Roma'da bir görüşme gerçekleştirildi. Bu buluşmada taraflar arasında koşullarda anlaşma sağlandığı ve imzaların atıldığı belirtildi. (MİLLİYET)

