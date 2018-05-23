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Napoli, Ancelotti ile sözleşme imzaladı

İTALYA HABERLERİ  | 23.05.2018 15:09 | Son Güncelleme

Serie A'nın güçlü ekibi Napoli'nin yeni Teknik Direktörü Carlo Ancelotti oldu. Başkan De Laurentiis ile anlaşmaya varan ünlü teknik adamın sözleşme imzaladığı belirtildi.

Napoli, Ancelotti ile sözleşme imzaladı

İtalyan ekibi Napoli'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Son olarak Bayern Münih'i çalıştıran Carlo Ancelotti ile mavi-beyazlılar arasında anlaşmaya varıldı. Tecrübeli çalıştırıcı ile Napoli Başkanı De Laurentiis arasında bugün başkent Roma'da bir görüşme gerçekleştirildi. Bu buluşmada taraflar arasında koşullarda anlaşma sağlandığı ve imzaların atıldığı belirtildi. (MİLLİYET)

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Anahtar Kelimeler:
carlo ancelotti napoli İtalya

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