SPOR

Napoli Başkanı De Laurentiis'ten Eljif Elmas sözleri

İTALYA HABERLERİ  | 11.07.2019 12:13 | Son Güncelleme

Napoli Başkanı De Laurentiis, "Eljif Elmas ile ciddi olarak ilgileniyoruz, bunu inkar edemeyiz ama çok kalabalık bir kadro olmamak için öncelikle satış yapmalıyız" dedi.

Napoli Başkanı De Laurentiis'ten Eljif Elmas sözleri

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Napoli'nin başkanı Aurelio De Laurentiis, Fenerbahçe'nin Makedon futbolcusu Eljif Elmas ile ciddi bir şekilde ilgilendiklerini söyledi.

De Laurentiis, İtalya basınına transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. İtalyan ekibin başkanı, Fenerbahçeli futbolcu Eljif Elmas ve transferlere ilişkin "Eljif Elmas ile ciddi olarak ilgileniyoruz, bunu inkar edemeyiz ama çok kalabalık bir kadro olmamak için öncelikle satış yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

PARTNERİşte şişe kapağı açma akımına kapılan ünlüler!İşte şişe kapağı açma akımına kapılan ünlüler!
Roma, İspanyol kaleci Pau Lopez'i transfer ettiRoma, İspanyol kaleci Pau Lopez'i transfer etti
Juventus'lu Merih Demiral'dan samimi açıklamalarJuventus'lu Merih Demiral'dan samimi açıklamalar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eljif Elmas napoli De Laurentiis İtalya

En Çok Okunan Haberler

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

Galatasaray'dan transfer bombası

Galatasaray'dan transfer bombası

Fenerbahçe'den bir transfer daha

Fenerbahçe'den bir transfer daha

Salih Uçan'ın yeni takımı belli oldu

Salih Uçan'ın yeni takımı belli oldu

İtalyanlardan bomba Fenerbahçe iddiası!

İtalyanlardan bomba Fenerbahçe iddiası!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Milli futbolcumuz dünya devine transfer oldu

Milli futbolcumuz dünya devine transfer oldu

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Ozan için resmi görüşme! Tesislere gitti

Ozan için resmi görüşme! Tesislere gitti

Ozan Kabak'ın yeni takımını duyurdular!

Ozan Kabak'ın yeni takımını duyurdular!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
kıskanan cincoşlulara kapak olsun kim ne yapsın bunu diyodunuz
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Napoli Başkanı De Laurentiis'ten Eljif Elmas sözleri

Napoli'den Eljif Elmas sözleri

Roma, İspanyol kaleci Pau Lopez'i transfer etti

Roma, İspanyol kaleci Pau Lopez'i transfer etti

Merih Demiral: Küçüklükten beri Avrupa'da oynamak istiyordum

Juventus'lu Merih Demiral'dan samimi açıklamalar

Cengiz Ünder için Bayern Münih iddiası

Dünya Cengiz Ünder'i konuşacak

Milan, Rade Krunic'i kadrosuna kattı

Milan'dan sürpriz transfer

Mino Raiola: Mattihjs De Ligt, Juventus'la anlaştı

Menajeri yeni takımını açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.