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Napoli, Cengiz Ünder teklifini sundu

İTALYA HABERLERİ  | 14.08.2020 18:11 | Son Güncelleme

Napoli, Callejon sonrası için yeni kanat oyuncusu hedeflerini belirledi. Cengiz Ünder için ise, yeni gelişmeler yaşanıyor.

Napoli, Cengiz Ünder teklifini sundu

Napoli, Callejon'un ayrılığı sonrası için yeni bir kanat oyuncusu transfer etmek istiyor. 7 yıl boyunca Napoli forması giyen Callejon'un yerini doldurmak kolay olmayacak.

Napoli'nin kanat oyuncusu adayları ise Bernardeschi, Cengiz Ünder ve Jeremie Boga oldu. Napoli'nin bu oyuncular arasında önceliği Sassuolo forması giyen Jeremie Boga... Şimdilik iki takımın arasındaki pazarlıkta rakamlar yakın değil.

BOGA OLMAZSA CENGİZ

Napoli, transferde acele etmiyor ve eğer Boga ile anlaşamazlarsa rota Cengiz Ünder'e çevrilecek. İtalyan kulübü, 5 Ekim'de sona erecek transfer döneminde acele etmek istemiyor.

Napoli, milli oyuncumuz için kulübüne 20 milyon avroluk teklifte bulundu. Roma ise 23 yaşındaki oyuncuyu 30 milyon avronun altında bir bedelle bırakmak istemiyor.

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