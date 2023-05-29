Napoli'de Spaletti depremi! Başkan resmen açıkladı... 33 yıl sonra takımı şampiyon yaptı, ayrılıyor!

İtalya Serie A'da şampiyon belli oldu. İtalya'nın köklü kulübü Napoli tam 33 yıl aradan sonra şampiyonluk sevinci yaşarken, taraftarlar şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

Yaşanan bu başarıda aslan payı şüphesiz teknik direkt Luciano Spaletti'nin olurken, Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis katıldığı bir programda yaptığı açıklamada Spalletti'nin sezon sonunda görevinden ayrılacağını açıkladı.

AYRILIĞI CANLI YAYINDA AÇIKLADI

İtalya'da bir TV programına konuk olan başkan, Spalletti ile yola devam edilip edilmeyeceğinin sorulması üzerine "Spalletti bana geldi ve her şeyini verdiğini ve bir dönemi kapattığı söyledi. Bana bir yıl takım çalıştırmamayı tercih edeceğini belirtti. Hayır diyebilir miyim? Bana çok şey verdi ve ona teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

ADAYLAR BELLİ OLDU

İtalyan spor basınında, Spalletti sonrası dönemde Napoli’nin başına Luis Enrique ya da daha önce de 2013-2015’te mavi-beyazlılarda görev yapan bir diğer İspanyol Rafael Benitez’in geçebileceği haberleri yer aldı.

