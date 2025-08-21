SPOR

Napoli'den Victor Osimhen itirafı! PSG'den gelen teklifi açıkladı

Victor Osimhen, uzun bir transfer sürecinin ardından Türk futbol tarihine geçen bir bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a transfer oldu. İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'nin başkanı Aurelio De Laurentiis, Galatasaray'a transfer olan Victor Osimhen için flaş bir itirafta bulundu.

Victor Osimhen'in transfer sürecinde yaşananlar nedeniyle Galatasaray taraftarlarının tepkisini çeken Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis çarpıcı ifadeler kullandı.

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Fransız devi Paris Saint-Germain'in geçtiğimiz dönemde Victor Osimhen ve Khvicha Kvaratskhelia için dev bir teklif yaptığını açıkladı.

GALATASARAY, OSIMHEN'İN BONSERVİSİNİ ALDI

Fanatik'in haberine göre; Geçen sezon muhteşem bir sezon geçiren Nijeryalı yıldızın transfer süreci tüm dünyada bir numaralı gündem maddesi haline gelmişti. Suudi Arabistan'dan gelen dev maaş teklifini reddeden Osimhen için Avrupa kulüpleri de devreye girmiş, ancak yıldız oyuncunun tercihi Galatasaray olmuştu.

DE LAURETIIS'TEN İTİRAF

Khvicha Kvaratskhelia'nın Paris Saint-Germain'e transfer sürecini anlatan Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Victor Osimhen ile ilgili de bir itirafta bulundu. De Laurentiis, PSG'nin hem Kvaratskhelia hem de Victor Osimhen için 200 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif yaptığını söyledi. Bu teklifin ardından Napoli ile sorunlar yaşayan Nijeryalı yıldız 6 ay kadar sonra Galatasaray'a kiralık olarak gelmişti.

