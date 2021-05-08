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Napoli deplasmanda rahat kazandı

08.05.2021 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya'da Şampiyonlar Ligi bileti için mücadele eden Napoli, Spezia'yı deplasmanda 4-1 mağlup etti.

Napoli deplasmanda rahat kazandı

İtalya Serie A'nın 35. haftasında Spezia ile Napoli karşı karşıya geldi. Stadio Alberto Picco'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Napoli, 4-1'lik skorla kazandı.

Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Piotr Zielinski, 23 ve 44. dakikalarda Victor Osimhen, 80. dakikada Hirving Lozano attı. Spezia'nın tek golü 64. dakikada Roberto Piccoli'den geldi.

Napoli'de Eljif Elmas, 76. dakikada Dries Mertens'in yerine oyuna dahil oldu.

Spezia'ya konuk olduğu son 4 maçı kazanan Napoli 70 puana yükselirken, Spezia ise 34 puanda kaldı.

Napoli gelecek hafta sahasında Udinese'yi ağırlayacak. Spezia ise Sampdoria deplasmanına gidecek.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
İtalya'da alt gruptan kopan İnter'i saymaz isek, Atalanta, Juventus, Milan, Napoli 4 takım devler ligi bileti için yarışıyor. 3 takım o hatta olsa belki rehavet olabilir ama içlerinden 1'i eleneceği için durum ciddi gibi. Lazio'nun da 1 maçı eksik şansı sürüyor ama biraz geride kalmış. Zor.

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