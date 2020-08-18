Napoli, Eljif Elmas'ın sözleşmesini 2025'e kadar uzattı

Serie A ekiplerinden Napoli, transfer çalışmalarını sürdürüyor. İtalyan devinin geçen yaz Fenerbahçe'ye 16 milyon euro ödeyip aldığı 20 yaşındaki futbolcu Eljif Elmas da kulüpte kaldı.Elvir Baljic ve Moussa Sow'un ardından sarı lacivertlilerin tarihinde en pahalıya satılan 3. oyuncu olan Eljif'in sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığı açıklandı.

1 GOL VE 1 ASİST ÜRETTİ

Eljif Elmas, Napoli ile 2019-2020 sezonunda 26 Serie A, 5'er de UEFA Şampiyonlar Ligi ve İtalya Kupası olmak üzere toplam 36 resmi müsabakada görev aldı ve 1 gol, 1 asistle oynadı. İtalyan ekibi bu sezon İtalya Kupası kazandı.

