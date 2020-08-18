SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya
  4. Napoli, Eljif Elmas'ın sözleşmesini 2025'e kadar uzattı

Napoli, Eljif Elmas'ın sözleşmesini 2025'e kadar uzattı

İTALYA HABERLERİ  | 18.08.2020 16:42 | Son Güncelleme

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Napoli, Makedon futbolcusu Eljif Elmas ile sözleşme yeniledi.

Napoli, Eljif Elmas'ın sözleşmesini 2025'e kadar uzattı

Serie A ekiplerinden Napoli, transfer çalışmalarını sürdürüyor. İtalyan devinin geçen yaz Fenerbahçe'ye 16 milyon euro ödeyip aldığı 20 yaşındaki futbolcu Eljif Elmas da kulüpte kaldı.Elvir Baljic ve Moussa Sow'un ardından sarı lacivertlilerin tarihinde en pahalıya satılan 3. oyuncu olan Eljif'in sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığı açıklandı.

1 GOL VE 1 ASİST ÜRETTİ

Eljif Elmas, Napoli ile 2019-2020 sezonunda 26 Serie A, 5'er de UEFA Şampiyonlar Ligi ve İtalya Kupası olmak üzere toplam 36 resmi müsabakada görev aldı ve 1 gol, 1 asistle oynadı. İtalyan ekibi bu sezon İtalya Kupası kazandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Uzaktan yumurtayı andırıyor... Yakından bakan şaşırıyor! Uzaktan yumurtayı andırıyor... Yakından bakan şaşırıyor!
Juventuslu futbolcu Kapadokya'daJuventuslu futbolcu Kapadokya'da
Efsane isim ringe geri dönüyorEfsane isim ringe geri dönüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca tarih vererek uyardı: Hazırlanalım
Bakan Koca tarih vererek uyardı: Hazırlanalım
23 kentte yeni koronavirüs kısıtlamaları!
23 kentte yeni koronavirüs kısıtlamaları!
F.Bahçe yeni Moussa Sow'u resmen açıkladı
F.Bahçe yeni Moussa Sow'u resmen açıkladı
Mehmet Ekici'den Galatasaray'a transfer yanıtı!
Mehmet Ekici'den Galatasaray'a transfer yanıtı!
F.Bahçe yıldız futbolcu ile anlaşmaya vardı
F.Bahçe yıldız futbolcu ile anlaşmaya vardı
F.Bahçe Gustavo'nun çıkış şartını belirledi
F.Bahçe Gustavo'nun çıkış şartını belirledi
Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Ronaldo takımdan ayrılıyor! Yeni takımı herkesi şaşırttı...
Ronaldo takımdan ayrılıyor! Yeni takımı herkesi şaşırttı...
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Messi ile Ronaldo buluşuyor! Ayrılıyor...
Messi ile Ronaldo buluşuyor! Ayrılıyor...
Çalhanoğlu attı, Milan farklı kazandı
Çalhanoğlu attı, Milan farklı kazandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Diğer Haberler

Napoli, Eljif Elmas'ın sözleşmesini 2025'e kadar uzattı
F.Bahçe'de tarihe geçen Eljif Elmas'a yeni sözleşme!
Milli futbolcu Kaan Ayhan, Sassuolo'da
Milli yıldızın yeni adresi belli oldu
Juventus'un yıldız futbolcusu Douglas Costa Kapadokya'da
Juventuslu futbolcu Kapadokya'da
Napoli, Cengiz Ünder teklifini sundu
Napoli, Cengiz Ünder teklifini sundu
Cristiano Ronaldo Juventus'tan ayrılıyor! İşte nedeni...
Ronaldo'ya bu yapılır mı? Telefonla arayıp ''seni istemiyorum'' dedi
Romelu Lukaku rekor kırdı!
Romelu Lukaku rekor kırdı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.