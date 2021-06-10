Napoli Fenerbahçeli yıldız Pelkas'a talip

İtalya Serie A takımlarından Napoli, Pelkas transferi için devreye girdi. Rubin Kazan başta olmak üzere Avrupa ve Arap ülkelerinden birkaç kulübün ilgilendiği Pelkas için son olarak devreye giren kulübün Napoli olduğu iddia edildi.

Yunan basınında Metrosport'un haberine göre, Napoli kulübü Pelkas için devreye girdi. Ancak henüz Fenerbahçe'ye iletilen bir resmi teklif yok. Sarı lacivertli takımın yüksek bonservis talebinden dolayı sürecin uzayabileceği ifade edildi.

Pelkas geçtiğimiz sezon Süper Lig'de oynadığı 32 maçta 7 gol attı ve 8 asist yaptı. Yunan futbolcunun 2023'e kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi devam ediyor.

(FUTBOL ARENA)



