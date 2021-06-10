SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Napoli Fenerbahçeli yıldız Pelkas'a talip

Napoli Fenerbahçeli yıldız Pelkas'a talip

10.06.2021 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçeli futbolcu Pelkas'ın talipleri artıyor. Yunan basını son olarak Napoli'nin yıldız futbolcuyla ilgilendiğini yazdı.

Napoli Fenerbahçeli yıldız Pelkas'a talip

İtalya Serie A takımlarından Napoli, Pelkas transferi için devreye girdi. Rubin Kazan başta olmak üzere Avrupa ve Arap ülkelerinden birkaç kulübün ilgilendiği Pelkas için son olarak devreye giren kulübün Napoli olduğu iddia edildi.

1

Yunan basınında Metrosport'un haberine göre, Napoli kulübü Pelkas için devreye girdi. Ancak henüz Fenerbahçe'ye iletilen bir resmi teklif yok. Sarı lacivertli takımın yüksek bonservis talebinden dolayı sürecin uzayabileceği ifade edildi.

2

Pelkas geçtiğimiz sezon Süper Lig'de oynadığı 32 maçta 7 gol attı ve 8 asist yaptı. Yunan futbolcunun 2023'e kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi devam ediyor.

(FUTBOL ARENA)

3


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çocuğunuzun evde keyifli vakit geçirmesini sağlayacak 10 fikirÇocuğunuzun evde keyifli vakit geçirmesini sağlayacak 10 fikir
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
F.Bahçe bombayı patlattı! 2 yıllık sözleşmeF.Bahçe bombayı patlattı! 2 yıllık sözleşme
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü Dimitrios Pelkas
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hostesliği bıraktı bu işe başladı!

Hostesliği bıraktı bu işe başladı!

Pentagon'dan Erdoğan açıklaması!

Pentagon'dan Erdoğan açıklaması!

Resmi açıklama geldi! Gedson Fernandes...

Resmi açıklama geldi! Gedson Fernandes...

F.Bahçe bombayı patlattı! 2 yıllık sözleşme

F.Bahçe bombayı patlattı! 2 yıllık sözleşme

Transfer dönemi hakkında yeni karar!

Transfer dönemi hakkında yeni karar!

Onyekuru ile her konuda anlaşma sağlandı!

Onyekuru ile her konuda anlaşma sağlandı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kritik toplantı sonrası sert açıklama

Kritik toplantı sonrası sert açıklama

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İşte Onyekuru'nun yeni adresi!

İşte Onyekuru'nun yeni adresi!

Yıldız golcü Galatasaray formasını giydi!

Yıldız golcü Galatasaray formasını giydi!

Fenerbahçe'de hoca tamam! Dünya yıldızı ile geliyor

Fenerbahçe'de hoca tamam! Dünya yıldızı ile geliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.