Napoli kafayı Fenerbahçe'ye taktı! Ferdi Kadıoğlu için masaya oturacaklar

Napoli için varsa yoksa Fenerbahçe... Kim Min-Jae ve Eljif Elmas transferleriyle Fenerbahçe ile ilişkisini güçlendiren İtalyan devi bir kez daha sarı-lacivertlilerin kapısını çalmayı planlıyor.

NAPOLI'NİN LİSTESİNE GİRDİ

Jorge Jesus'un önderliğinde bambaşka bir oyuncu hüviyetine bürünen Ferdi Kadıoğlu, Avrupa'da dev kulüplerin dikkatini çekmiş durumda. Milli takımda da iyi performans sergileyen Ferdi için Napoli yetkilileri harekete geçti. Ferdi'nin hücumda ve defansta birçok mevkide rol alabilmesi İtalyanların iştahını kabartmış durumda.

FENERBAHÇE SATMAYA SICAK DEĞİL

Fenerbahçe'nin ise Ferdi Kadıoğlu'nu satmaya sıcak bakmadığı öğrenildi. Şampiyonluk yolunda yara almak istemeyen sarı-lacivertliler, yalnızca çok yüksek bir teklif gelmesi halinde Ferdi'yi bırakacak.



