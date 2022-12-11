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Napoli kafayı Fenerbahçe'ye taktı! Ferdi Kadıoğlu için masaya oturacaklar

11.12.2022 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalyan devi Napoli transfer çalışmalarına hız verdi. Bu yıl İtalya Ligi'nde şampiyon olmak isteyen ve bu yolda en büyük favori konumunda bulunan Napoli, Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'nu listesine aldı. Ferdi'nin birçok mevkide oynayabilmesi nedeniyle olumlu rapor veren Napoli yetkilileri Fenerbahçe ile görüşmek üzere harekete geçti.

Napoli kafayı Fenerbahçe'ye taktı! Ferdi Kadıoğlu için masaya oturacaklar
Ferdi Kadıoğlu

Ferdi Kadıoğlu

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Napoli için varsa yoksa Fenerbahçe... Kim Min-Jae ve Eljif Elmas transferleriyle Fenerbahçe ile ilişkisini güçlendiren İtalyan devi bir kez daha sarı-lacivertlilerin kapısını çalmayı planlıyor.

NAPOLI'NİN LİSTESİNE GİRDİ

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Jorge Jesus'un önderliğinde bambaşka bir oyuncu hüviyetine bürünen Ferdi Kadıoğlu, Avrupa'da dev kulüplerin dikkatini çekmiş durumda. Milli takımda da iyi performans sergileyen Ferdi için Napoli yetkilileri harekete geçti. Ferdi'nin hücumda ve defansta birçok mevkide rol alabilmesi İtalyanların iştahını kabartmış durumda.

FENERBAHÇE SATMAYA SICAK DEĞİL

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Fenerbahçe'nin ise Ferdi Kadıoğlu'nu satmaya sıcak bakmadığı öğrenildi. Şampiyonluk yolunda yara almak istemeyen sarı-lacivertliler, yalnızca çok yüksek bir teklif gelmesi halinde Ferdi'yi bırakacak.


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Ferdi Kadıoğlu fenerbahçe napoli ligi iyet

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