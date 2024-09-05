Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte'den Victor Osimhen transferinin ardından açıklamalarda bulundu! Pişmanlık içeren sözler... ''Olanlar için üzgünüm'

Galatasaray, Napoli'de kadro dışı bırakılan Victor Osimhen'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Sarı - kırmızılıların, Avrupa'yı sallayan Victor Osimhen transferinin ardından Conte'den açıklamalar geldi. Pişmanlık içeren sözleri ise dikkatleri çekti.

Sarı-kırmızılılar Serie A ekibinden kiralık olarak kadrosuna kattığı futbolcu için "Napoli ile oyuncunun bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya, 2024-2025 sezonu için net 6.000.000 avro sezonluk ücret ödenecektir" duyurusu yayınlamıştı.

CONTE'NİN AÇIKLAMALARI ORTAYA ÇIKTI

Serie A'da geçtiğimiz günlerde Parma'yı mağlup ettikleri maçın ardından, Napoli teknik direktörünün Victor Osimhen hakkında açıklamalarda bulunduğu ortaya çıktı.

'OSİMHEN İÇİN ÜZGÜNÜM'

İtalyan ekibinin önceki sezondaki tarihi şampiyonluğunda başrol oynayan Nijeryalı forvet Victor Osimhen'i bu sezon kadrosunda düşünmeyen Antonio Conte, transfer döneminin kendileri için zorlu geçtiğini belirtti. Conte, Osimhen'i bonservisiyle göndermiş olsalar daha iyi olacağını da ifadeleri arasına ekledi.

Antonio Conte; "Osimhen'in durumunu çözmüş olsaydık, takımı daha farklı ve daha erken tamamlayabilirdik. Olanlar için üzgünüm. Osimhen için üzgünüm. Para kazanamayan kulüp için üzgünüm. Kendi adıma üzgünüm çünkü takımı istediğimiz gibi tamamlayamadık ama kulüp bu durumda tutarlı olduğunu kanıtladı" sözlerini sarf etti.