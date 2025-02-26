Napoli yöneticisinden Osimhen açıklaması! "Mümkün olan en kısa sürede" Serbest kalma maddesi doğru mu?

Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, Galatasaray'da forma giyen Nijeryalı forvet Victor Osimhen ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

SERBEST KALMA MADDESİ DOĞRU!

Sözleşmesindeki maddeye açıklık getiren Manna, "Victor Osimhen konusu her zaman sıcak, transfere açık değilken bile gündemde oluyor. Victor Osimhen'in sözleşmesinde serbest kalma maddesi olduğu doğru." ifadelerini kullandı. Osimhen'in satışı konusunda çözüm aradıklarını söyleyen Manna, "Geçen yaz olduğu gibi geç bir transferden kaçınmak için mümkün olan en kısa sürede bir çözüm bulmak için çalışıyoruz." ifadelerine yer verdi. Napoli Sportif Direktörü Manna, Galatasaray ile herhangi bir pazarlık olup olmadığı hakkında da herhangi bir ifade de bulunmadı.

26 MAÇTA 20 GOL

Dünya'nın en pahalı oyuncuları arasında yer alan Nijeryalı yıldız santrafor, bu sezon Galatasaray'da 26 maçta forma giydi. Söz konusu müsabakalarda 20 kez rakip fileleri havalandıran Osimhen, takımına 5'de asist katkısı sağladı. Bu ölçüde Sarı-Kırmızılılara şampiyonluk yolunda önemli derecede katkı sağladı.