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Napoli yöneticisinden Osimhen açıklaması! "Mümkün olan en kısa sürede" Serbest kalma maddesi doğru mu?

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
26.02.2025 21:24
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Sezon başında Sarı-Kırmızılı kulübe kiralık olarak katılan ve kısa süre içerisinde gösterdiği performansla taraftarın gönlünde taht kuran Victor Osimhen'in geleceği hakkında Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, açıklamalar yaptı. Manna, Osimhen'in serbest kalma maddesi hakkında da ifadelerde bulundu.

Napoli yöneticisinden Osimhen açıklaması! "Mümkün olan en kısa sürede" Serbest kalma maddesi doğru mu?
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, Galatasaray'da forma giyen Nijeryalı forvet Victor Osimhen ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

SERBEST KALMA MADDESİ DOĞRU!

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Sözleşmesindeki maddeye açıklık getiren Manna, "Victor Osimhen konusu her zaman sıcak, transfere açık değilken bile gündemde oluyor. Victor Osimhen'in sözleşmesinde serbest kalma maddesi olduğu doğru." ifadelerini kullandı. Osimhen'in satışı konusunda çözüm aradıklarını söyleyen Manna, "Geçen yaz olduğu gibi geç bir transferden kaçınmak için mümkün olan en kısa sürede bir çözüm bulmak için çalışıyoruz." ifadelerine yer verdi. Napoli Sportif Direktörü Manna, Galatasaray ile herhangi bir pazarlık olup olmadığı hakkında da herhangi bir ifade de bulunmadı.

26 MAÇTA 20 GOL

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Dünya'nın en pahalı oyuncuları arasında yer alan Nijeryalı yıldız santrafor, bu sezon Galatasaray'da 26 maçta forma giydi. Söz konusu müsabakalarda 20 kez rakip fileleri havalandıran Osimhen, takımına 5'de asist katkısı sağladı. Bu ölçüde Sarı-Kırmızılılara şampiyonluk yolunda önemli derecede katkı sağladı.

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Anahtar Kelimeler:
transfer galatasaray Osimhen
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