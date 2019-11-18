Napoli yönetimi Eljif Elmas'a ceza verecek

Bu yaz Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas, kulübünden ceza yiyecek! İtalya'da röportaj veren Eljif Elmas, kulübün basına konuşma yasağını deldi.

ELJIF ELMAS'IN MÜTHİŞ LIVERPOOL MAÇI PERFORMANSI

12 haftası geride kalan Serie A'nın 7. sırasında yer alan ve lider Juventus'la arasında 13 puan fark bulunan Napoli'de top koşturan genç futbolcu İtalyan ve Türk futbolu arasındaki farklara değindi.

Bu sezonu şampiyon olarak tamamlayabileceklerine değinen Eljif, "Napoli hala şampiyon olabilir. Şu an sadece ligin başındayız. Juventus önde ve en güçlü kadroya sahip olabilir ancak şampiyonu birçok şey belirliyor. Inter, biz ve Roma'nın da şampiyonluk şansının olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'DE DAHA ÇOK ZORLANDIM"

Fenerbahçe'yle ilgili bir itirafta bulunan "Serie A'nın seviyesi Türkiye'nin üzerinde. İtalya'da daha fazla taktiğe bağlı kalınması isteniyor ve daha defansif oynanıyor ancak Türkiye'de hücum tercih ediliyor. Kişisel olarak değerlendirirsem, Fenerbahçe'de daha çok zorlandım. Benim için önemli bir adım oldu. Çok amacım var ama bana kalsın" dedi.