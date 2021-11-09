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Narda üzülen Denizlili üretici, ayvada gülmeyi umuyor

09.11.2021 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu yıl yaklaşık 22 bin ton rekoltenin beklendiği ayvanın 35 ülke pazarında yer bulması ve pazar payının her geçen gün artması üreticiyi sevindiriyor - Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici: - "Denizli ayvasına Avrupa Birliği bünyesindeki ülkelerin tamamı, Rusya ve Kanada'dan talep alıyoruz"

DENİZLİ (AA) - SEBAHATDİN ZEYREK - Sulu sert yapısı, tadındaki şeker ve asit oranındaki denge sebebiyle tüketici tarafından tercih edilen Denizli ayvasındaki yüksek rekolte üreticinin yüzünü güldürüyor.

Pamukkale ve Honaz ilçelerindeki yaklaşık 15 bin dekarlık verimli arazilerde yetiştirilen ayvada 1,5 ay sürecek hasat telaşı başladı.

Geçen yıl kilogramı 3-3,5 liradan alıcı bulan ayva bu yıl 5-6 liradan pazarda yerini alıyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla işçiler tarafından dalından tek tek koparılan ayvalar özenle kutulara yerleştiriliyor.

Ayvalar daha sonra kalite ve ağırlığına göre ayrılıp iç piyasa ve ihracat için hazır hale getirildikten sonra soğuk hava depolarında bekletiliyor.​​​​​​​

- "Ayva rekoltesinin bu yıl 22 bin ton olmasını bekliyoruz"

Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, AA muhabirine, Denizli ayvasının sulu ve sert yapısı, tadındaki şeker ve asit oranındaki denge sebebiyle tüketici tarafından tercih edildiğini söyledi.

Çiftçinin mikro klima özelliği taşıyan ovalarda yetiştirdiği ayvaların yüzde 90'ından verim aldıklarını anlatan Gemici, şöyle konuştu:

"Ovamızın her yerinden bereket akıyor. Göz bebeğimiz dediğimiz ürünlerimizden narın hasadı bitti. Hemen akabinde ayvalarımız hasat oluyor. Narda bir miktar üzülen üreticilerimizin ayvada yüzü gülmeye başladı. Burada üzerindeki ürünün tutumuyla kalite hiçbir zaman tesadüf değil. Çiftçimizin el emeği göz nuru kaliteli ayvanın yetişmesini sağlıyor."

Gemici, çiftçinin kaliteden ödün vermeden yetiştirdiği ayvalarını dalında satmaya başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Üretici bu sene ayvaları dalında kilosu 5-6 lira civarında pazarladı. Ayva artık çiftçimiz için vazgeçilmez oldu. Çiftçimiz ayvayı katma değeri yüksek ürün grubuna doğru getirdi. Denizli'de geçen sene 18 bin ton olan ayva rekoltesinin bu yıl 22 bin ton olmasını bekliyoruz. Hasadı yapılan ayvanın yüzde 85'ini ihracata gönderiyoruz. Denizli ayvasına Avrupa Birliği bünyesindeki ülkelerin tamamı, Rusya ve Kanada'dan talep alıyoruz. Denizli ayvasına ihracat yaptığımız 35 ülkeden en çok Rusya talep gösteriyor."

​​​​​​​- "Narda üzüldük ayvada fazlasıyla güleceğiz"

Üreticilerden Bayram Dağlı, imece usulüyle ayva hasadı yaptıklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bölgemizde 'sarı altın' diye tabir ettiğimiz ayva hasadına başladık. Rekoltemiz çok yüksek. Ayvalarımızın tercih edilmesinin nedeni sıfır kalıntı olmasıdır. Pamukkale bölgesi il bazında birinci Türkiye genelinde ise ikinci sırada geliyor. Emeğimizin karşılığını alıyoruz."

Nar rekoltesinde bu yıl istediğini alamadığı için üzgün olan Mehmet Özcan ise "Bu yıl iklim koşulları ayva için güzeldi. Narda rekolte düşük oldu ama ayvada biraz daha iyiyiz. Bu sene narda üzüldük ayvada fazlasıyla güleceğiz inşallah." diye konuştu.

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