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Narenciye ihracatındaki artış sektör temsilcilerinin yüzünü güldürdü

MERSİN HABERLERİ  | 10.06.2020 11:21 | Son Güncelleme

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz: - "Geçen yılın ocak-mayıs döneminde 586 bin ton narenciye ihracatı karşılığında 252 milyon dolar, bu yılın aynı döneminde ise 635 bin ton karşılığında 326 milyon dolar gelir elde edilmiştir" - "Türkiye, turunçgillerde küresel oyuncu haline geldi. Gelecek yıllarda hem üretim hem de ihracatımız artacaktır"

MERSİN (AA) - MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, yılın ilk 5 ayında narenciye ihracatının geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 30 artarak 326 milyon dolara ulaştığını söyledi.

Kaçmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaş sebze meyve ihracatı içerisinde narenciyenin önemli bir paya sahip olduğunu ifade etti.

Turunçgillerde ihracat artışının sektör temsilcilerini memnun ettiğini dile getiren Kaçmaz, "Geçen yılın ocak-mayıs döneminde 586 bin ton narenciye ihracatı karşılığında 252 milyon dolar, bu yılın aynı döneminde ise 635 bin ton karşılığında 326 milyon dolar gelir elde edilmiştir." dedi.

Kaçmaz, dış satımda ürün bazında ilk sırada yer alan greyfurtu, mandalina ve portakalın takip ettiğini bildirdi.

- "Türkiye, turunçgillerde küresel oyuncu haline geldi"

Bu yıl Avrupa Birliği ülkelerine ihracatın arttığı bilgisini veren Kaçmaz, şöyle devam etti:

"En çok ihracat 118 milyon 748 bin dolarla Rusya'ya gerçekleştirildi. Bunu Ukrayna, Irak, Romanya ve Polonya takip etti. Özellikle Avrupa Birliği ülkelerine olan ihracatımızdaki artış bizleri sevindirdi. Hollanda'ya ihracatımız yüzde 171, Almanya'ya da yüzde 50 arttı. Artık tüm dünya bizden turunçgil talep etmektedir. Türkiye, turunçgillerde küresel oyuncu haline geldi. Gelecek yıllarda hem üretim hem de ihracatımız artacaktır."

Kaçmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde tarımsal üretimin devam etmesinin önemine değinerek, "Türkiye, Kovid-19 sürecini çok başarılı şekilde yönetti. Dünya ülkeleri ürünlerimize güvenle yaklaştı, dolayısıyla talep daha çok arttı." değerlendirmesinde bulundu.

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