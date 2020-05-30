YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Narkotik köpeği Baht’tan bingo

Narkotik köpeği Baht’tan bingo

BALIKESİR HABERLERİ  | 30.05.2020 14:44 | Son Güncelleme

Balıkesir polisi narkotik köpeği Baht ile yaptıkları araç kontrolünde bir araçta uyuşturucu ele geçirdi.

Narkotik köpeği Baht’tan bingo

Balıkesir polisi narkotik köpeği Baht ile yaptıkları araç kontrolünde bir araçta uyuşturucu ele geçirdi. 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü motorize ekipleri, yapılan kontroller sırasında şüpheli bir aracı tespit etti. Tespit edilen araçta yapılan aramada narkotik köpeği Bath, ön yolcu koltuk iç kısmına tepki verdi. Bunun üzerine araçta detaylı arama yapıldı. Aracın ön koltuk kısmında 20.76 gram esrar ile 10 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.
Polis ekipleri 6 kişiyi uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Emniyette sorguları tamamlanan 6 kişi adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekipler arama kaydı bulunan bir şahsı da gözaltına aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Köye kapı yaptılar, çevresini telle çevirdiler! Sebebi ise...Köye kapı yaptılar, çevresini telle çevirdiler! Sebebi ise...
AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emet ilçesine Tavşanlı’dan gelen tali yollar kapatıldı

Emet ilçesine Tavşanlı’dan gelen tali yollar kapatıldı

Balık çiftliğini koruyan köpeği yaraladılar, somon balıklarını çaldılar

Balık çiftliğini koruyan köpeği yaraladılar, somon balıklarını çaldılar

Müdür Başyiğit, okul binası inşaatında incelemelerde bulundu

Müdür Başyiğit, okul binası inşaatında incelemelerde bulundu

Hakkari'de arıcılar, bölgeye gelen tilkiyi elleriyle besliyor

Hakkari'de arıcılar, bölgeye gelen tilkiyi elleriyle besliyor

Kumru kuşu balkona yuva yaptı

Kumru kuşu balkona yuva yaptı

Hızlı Tren projesi hızla ilerliyor

Hızlı Tren projesi hızla ilerliyor

Balıkesir Namaz Vakitleri 30 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:47
Sabah
05:37
Öğle
13:11
İkindi
17:07
Akşam
20:35
Yatsı
22:17

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler30 Mayıs Cumartesi

Budakoğlu Eczanesi
Merkez
Yeni Kavunoğlu Eczanesi
Merkez
Yusuf Eczanesi
Merkez
Bilge Eczanesi
Ayvalik
Hayat Eczanesi
Ayvalik
Yeni Erol Eczanesi
Ayvalik
Kıvanç Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Bandırma caddelerine köpüklü bayram temizliği

Bandırma caddelerine köpüklü bayram temizliği

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Bu okullar ilçeye büyük gurur yaşattılar

Bu okullar ilçeye büyük gurur yaşattılar

Bandırma’da toplu ulaşım yolcu sayısı 2 bine düştü

Bandırma’da toplu ulaşım yolcu sayısı 2 bine düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.