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Narkotik köpeği ’Bath’dan bingo

BALIKESİR HABERLERİ  | 17.04.2020 11:23 | Son Güncelleme

Balıkesir polisi uyuşturucu satıcılarına düzenlediği operasyonda dedektör köpek Baht sayesinde 292 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Narkotik köpeği ’Bath’dan bingo

Balıkesir polisi uyuşturucu satıcılarına düzenlediği operasyonda dedektör köpek Baht sayesinde 292 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Uyuşturucu satıcıları çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 1 operasyonda toplam 2 kişi yakalandı. Baskınlara narkotik dedektör köpeği Baht da katıldı.
Balıkesir Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapa Hassas burnu sayesinde uyuşturucuya geçit vermiyor. Polis ekiplerinin Baht ile yaptığı operasyonda; 292.16 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 2 sokak satıcısı adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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