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Narkotik operasyonlarında bir haftada 5 bin 311 şüpheli yakalandı

26.09.2022 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Narkotik operasyonlarında bir haftada 5 bin 311 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 77 ildeki uyuşturucu operasyonlarında son bir haftada 5 bin 311 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

EGM'den yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, son 7 günde 77 ilde uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 5 bin 311 zanlı yakalandı.

Aramalarda 853 kilogram esrar, 181 kilogram skunk, 117 kilogram eroin, 71 kilogram sentetik uyuşturucu, 4 kilogram kokain, 12 kilogram bonzai, 437 bin uyuşturucu hap, 294 bin sentetik ecza, 980 kök kenevir ve 74 kilogram Afyon sakızı ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
egm emniyet genel müdürlüğü narkotik

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