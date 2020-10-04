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Narven Termal Kasaba’da HES kodu zorunluluğu

BOLU HABERLERİ  | 04.10.2020 12:18 | Son Güncelleme

Bolu’nun önemli termal turizm merkezlerinden olan Narven Termal Kasaba, müşterilerine HES kodu zorunluluğu getirdi.Bolu’nun Karacasu beldesinde bulunan ve Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Narven Termal Kasaba, korona virüs tedbirleri kapsamında tesise girişlerde HES kodu zorunluluğu getirdi.

Narven Termal Kasaba’da HES kodu zorunluluğu

Bolu’nun önemli termal turizm merkezlerinden olan Narven Termal Kasaba, müşterilerine HES kodu zorunluluğu getirdi.
Bolu’nun Karacasu beldesinde bulunan ve Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Narven Termal Kasaba, korona virüs tedbirleri kapsamında tesise girişlerde HES kodu zorunluluğu getirdi. Konuyla ilgili Narven’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, “30 Eylül 2020 tarihli T.C. İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca bugün itibariyle tesisimize girişlerde HES kodu gösterimi zorunludur. Tüm üye ve misafirlerimizin giriş işlemleri sırasında sıkıntı yaşamamaları amacıyla tesisimize gelmeden önce konaklayacak tüm misafirlerin HES kodlarını oluşturarak giriş sırasında görevlilerimize göstermelerini rica ederiz. HES Kodu ile ilgili detaylı bilgiye https://hayatevesigar.saglik.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz” ifadelerine yer verildi.

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