Nasser Al-Khelaifi'den Mbappe açıklaması

Fransız devi Paris Saint-Germain'in başkanı Nasser Al-Khelaifi, takımdan ayrılacağı konuşulan Kylian Mbappe için açıklamada bulundu.

"UMARIM DEVAM EDİYORDUR"

Al-Khelaifi, Mbappe için "Kylian, harika bir oyuncu, Ne istediğini çok iyi biliyor, biz de tabii ki" ifadelerini kullanırken, 'sözleşme görüşmeleri devam ediyor mu' şeklinde gelen soruya ise "Umarım devam ediyordur" dedi.

TEKLİF REDDEDİLDİ

Gelecek yaz PSG ile sözleşmesi sona erecek Fransız yıldızın adı transferde Real Madrid ile anılıyor.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, 2020 yaz transfer döneminde Mbappe için 200 milyon euro'luk teklif yaptığını ancak bu teklifin reddedildiğini açıkladı.

Öte yandan 22 yaşındaki futbolcu da, şu ana kadar her fırsatta, kariyerinde Real Madrid formasını giymek istediğini söyledi.

