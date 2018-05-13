Nasser Al-Khelaifi, Neymar'ın PSG'de kalacağını açıkladı!

Paris Saint-Germain (PSG) Kulübü Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Brezilyalı futbolcu Neymar'ın takımda kalacağını açıkladı.
Al-Khelaifi, kulüpteki geleceği tartışma konusu haline gelen Neymar'ın durumuna ilişkin Fransa basınına açıklamada bulundu.
İspanya ekibi Real Madrid'in ilgilendiği öne sürülen 26 yaşındaki Neymar ile ilgili çıkan transfer iddialarına tepki gösteren Al-Khelaifi, "Neymar'ın ayrılacağını kim söyledi? Bizden biri böyle bir şey söyledi mi? Hayır. Neymar'ın bizimle kontratı var. Gelecek sezon yüzde iki bin bizimle olacak. Bundan eminim. Neymar burada kalmak istiyor." ifadelerini kullandı.
Sezon başında Fransa temsilcisi PSG'nin 222 milyon avroya İspanya ekibi Barcelona'dan transfer ettiği Brezilyalı Neymar, tarihin en pahalı futbolcusu konumunda bulunuyor.
Dünya bu transferi konuşacak
Tam bir fenomen
Dick Advocaat geri dönüyor
Fenerbahçe'den Aykut Kocaman kararı
Ertaç Özbir'den transfer açıklaması: Menajerim Fenerbahçe'yle görüştü!
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Ümraniyespor maçında VAR ile penaltı verildi
İbrahim Üzülmez: Beşiktaş gel derse hazırım
Bayern Münih, Robben ve Rafinha ile yeni sözleşme imzaladı!
Mustafa Cengiz: Avrupa kupalarına katılma cezası almayacağız
Mustafa Cengiz'den Wesley Sneijder açıklaması
Beşiktaş, Nuri Şahin'i transfer ediyor!
Beşiktaş'ın ilk transferi Musa Barrow
Cengiz Ünder'İ isteyen Atletico, Monaco ve Dortmund'a ret!
Burak Yılmaz: Hiçbir takımla anlaşmadım
Sosyal medyada büyük ilgi görüyor
Burak Yılmaz'ın Medipol Başakşehir ile anlaştığı iddia edildi
Tayfun Korkut ve öğrencileri kulüp personeline 200 bin euro bağış yaptı
Okuyucu Yorumları 0 yorum