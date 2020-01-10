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  4. Natık Canca vefat etti

Natık Canca vefat etti

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 10.01.2020 10:11 | Son Güncelleme

Polis teşkilatının ve spor camianın önemli isimlerinden olan Natık Canca vefat etti. Prof. Dr. İbrahim Öztek, Natık Canca için taziye mesajı yayımladı.

Natık Canca vefat etti

Antalya'da bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden eski İl Emniyet Müdürü Natık Canca (72) yaşamını yitirdi.

Takım arkadaşı, eski Judo, Kuraş, Aikido, Vuşu Federasyonu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek, Canca için yayımladığı taziye mesajında, "O, babadan itibaren, polis teşkilatımıza her kademede ailece büyük hizmetler vermişti. Yeri zor doldurulur bir insandı. Ülkemizin ilk judo sporcularından, ilk Türkiye şampiyonlarından, ilk milli judocularından, ilk antrenörlerinden, uluslararası ilk hakemlerimizden ve çok başarılı judo federasyon başkanlarımızdandı. Judonun ilklerindendi. Çok parlak bir spor hayatı ve çok parlak bir emniyet müdürlüğü hayatı oldu. Ülkemizin önemli illerinde il emniyet müdürlükleri yaptı. Yenilikçi, modern görüş ve anlayış içinde teşkilatçı özelliği ile unutulmaz hizmetler verdi. Kendisi gibi emniyet müdürü eşi Nurdan hanımla görevlerinde, aile ve sosyal yaşamlarında daima örnek olmuşlardır. Dürüstlük, mütevazilik, çalışkanlık ve asalet timsali değerli arkadaşımız Natık Canca’ya Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanı Cennet olsun. Türk milleti yiğit bir evladını yitirdi. Başta kıymetli eşi Nurdan hanım olmak üzere tüm yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar diliyoruz" diye konuştu.

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İbrahim Öztek Natık Canca antalya

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