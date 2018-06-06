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Naz Aydemir Akyol hamile olduğu için voleybola ara verdi

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 06.06.2018 18:14 | Son Güncelleme

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın milli oyuncusu Naz Aydemir Akyol, hamileliği sebebiyle spor hayatına ara verecek.

Naz Aydemir Akyol hamile olduğu için voleybola ara verdi

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, anne olmaya hazırlanan 27 yaşındaki pasörün voleybola bir süre ara vereceği belirtildi.

Ulusal ve uluslararası birçok şampiyonluk yaşayan Naz için yayımlanan tebrik mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Anne olmaya hazırlanan Naz Aydemir Akyol ve eşi Cenk Akyol'a yakında aralarına katılacak bebekleriyle sağlık, mutluluk, huzur dolu uzun bir ömür diliyoruz. Kulübümüzün rekorlarla anılan başarılarında önemli payı olan Naz ile ileride yollarımızın yeniden kesişmesi dileğiyle."

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Anahtar Kelimeler:
Naz Aydemir Akyol Voleybol

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