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Naz Elmas'ın eşi paylaştı! Sütyensiz hali gündem oldu

01.03.2021 10:44 | Son Güncelleme:
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Naz Elmas'ın eşi paylaştı! Sütyensiz hali gündem oldu

İş insanı eşi Erol Özmandıracı ile Muğla'da tatil yapan oyuncu Naz Elmas sosyal medyada yine gündem oldu. Naz Elmas sütyensiz bir body ile denize girince olanlar oldu.

Erol Özmandıracı ile evli olan oyuncu Naz Elmas yine gündemde. Sık sık fotoğraflarını yaptığı fotoşoplarla dikkat çeken Naz Elmas bu sefer sütyensiz haliyle olay oldu.

Erol Özmandıracı eşi Naz Elmas ile birlikte tatil için Göcek'e gitti. İşlere kısa bir ara veren ikili hafta sonu tatili için Göcek'i tercih etti. Şubat ayının sonunda denize giren çift yaptıkları paylaşımlarla takipçilerini şaşırttı.

Ekran Alıntısı

Göcek'te tekneleriyle eğlenceli anlar geçiren Özmandıracı çekilen kareleri de "Şubat’ta Göcek başkadır. Çok soğuk ama bize ne..." notuyla sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Ünlü iş insanını paylaşımında eşinin sütyensiz halleri dikkat çekti. Göğüs uçları belli olan Naz Elmas'a yorum yağdı.

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Naz Elmas,
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