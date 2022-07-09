Naz Mila'dan tatil pozları! Demi Rose gibi poz verdi

Bir dönem evlilik programına katılmasıyla ünlenen güzel fenomen Naz Mila, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor.

Instagram hesabından cesur ve dekolteli pozlarını paylaşan Naz Mila'nın paylaşımlarına binlerce beğeni yağıyor. "Sevişme sahnesinden güzel oynadım" yorumuyla gündeme gelen Mila tatil pozlarıyla dikkat çekiyor.

Zaman zaman denize girerken zaman zaman da güneşlenirken pozlarını paylaşan Naz Mila bu sefer Demi Rose'a özendi. Çıplaklıkta sınır tanımayan modelin pozlarına benzer paylaşım yapan Mila hayranlarını mest etti.



