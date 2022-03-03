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Naz Mila sert yorumu ifşa edip dalga geçti

03.03.2022 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelin adayı olarak ekranlara çıktıktan sonra sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla bir fenomen olan Naz Mila takipçisinden gelen kötü yorumu ifşa edip bu yorumu yapan kişiyle dalga geçti.

Naz Mila sert yorumu ifşa edip dalga geçti

İzdivaç programıyla ünlenen Naz Mila ne yapsa olay oluyor. Son olarak kalça ameliyatı olan Naz Mila iddialı tarzıyla da dikkat çekiyor. İç çamaşırlı pozlarını paylaşarak reklam yapan fenomen gelirini buradan kazanıyor.

Naz Mila zaman zaman da kendisine gelen yorumları paylaşıyor. Son olarak Mila'nın iç çamaşırlı pozlarını gören bir takipçisi Mila'ya sert ifadeler kullandı.

"Para uğruna yapmadığınız ahlaksızlık edepsizlik kalmadı" diyen takipçi "Her şeyinizi namusunuzu satarsınız üç beş kuruşa" yorumunda bulundu.

Naz Mila ise bu yorumu ifşa edip takipçisini "Çok agresif takipçilerim var, birer nükleer bomba gibiler" sözleriyle ti'ye aldı.
Ekran Alıntısı

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Anahtar Kelimeler:
Naz Mila
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