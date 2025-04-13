SPOR

74
68
51
48
47
45
40
39
39
39
37
36
34
34
33
31
31
19
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig
  4. Yıldız orta saha Türkiye'ye geri dönüyor! O Süper Lig devi ile anlaşmak üzere...

Yıldız orta saha Türkiye'ye geri dönüyor! O Süper Lig devi ile anlaşmak üzere...

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
13.04.2025 16:47
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin Fransa'da Le Havre forması giyen Gineli orta saha oyuncusu Abdoulaye Toure'yi kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Yıldız orta saha Türkiye'ye geri dönüyor! O Süper Lig devi ile anlaşmak üzere...
Abdoulaye Toure

Abdoulaye Toure

GIN Gine
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Havre AC
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'de sezonun tamamlanmasına iki aydan kısa bir süre kala şampiyonluk yarışında Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro planlaması için de çalışmalar başlamış durumda. Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için Afrika basınında sürpriz bir iddia ortaya attı.

FENERBAHÇE TOURE'Yİ İSTİYOR!

5

Africafoot'un haberine göre, Fenerbahçe, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Le Havre'da forma giyen Gineli ön libero Abdoulaye Touré'yi kadrosuna katmak istiyor. Kariyer sezonunu geçiren 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun Le Havre ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Gineli orta sahanın, kümede kalma savaşı veren Le Havre ile sözleşme uzatmasının pek olası görünmediği ve yaz transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe yönetimi tarafından oldukça beğenildiği belirtiliyor.

SÜPER LİG'DE OYNAMIŞTI

6

Abdoulaye Toure, 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak Süper Lig'de Fatih Karagümrük forması giymişti.

KARİYER SEZONUNU GEÇİRİYOR

Abdoulaye Touré bu sezon Le Havre formasıyla Fransa Ligue 1'de çıktığı 22 maçta 8 gol atıp 1 de asist yaptı. 31 yaşındaki Gineli orta saha oyuncusunun piyasa değeri 3 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
19:00
Net Global Sivasspor Net Global Sivasspor
-
Fenerbahçe Fenerbahçe

Galatasaray, Fenerbahçe'yi mağlup etti ve seride 1-0 öne geçtiGalatasaray, Fenerbahçe'yi mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti
Atletizm Yürüyüş Milli Takımı, Balkan Şampiyonası'nda ikinci olduAtletizm Yürüyüş Milli Takımı, Balkan Şampiyonası'nda ikinci oldu
Anahtar Kelimeler:
spor transfer fenerbahçe futbol Fenerbahçe Haberleri Son Dakika Fenerbahçe Haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kalabalığı duyunca kendini tutamadı: "Yuhalayın o namussuzu!"

Kalabalığı duyunca kendini tutamadı: "Yuhalayın o namussuzu!"

Sapık doktorlar böyle gözaltına alındı

Sapık doktorlar böyle gözaltına alındı

Real Madrid'den çok konuşulacak Jose Mourinho hamlesi! Perez her an resmi teklif yapabilir

Real Madrid'den çok konuşulacak Jose Mourinho hamlesi! Perez her an resmi teklif yapabilir

Fenerbahçe'de tam 11 oyuncuyla yolların ayrılmasına karar verdi! Jose Mourinho'dan çarpıcı hamle

Fenerbahçe'de tam 11 oyuncuyla yolların ayrılmasına karar verdi! Jose Mourinho'dan çarpıcı hamle

Sacha Boey, Galatasaray'a geri dönüyor! İşte konuşulan bonservis bedeli

Sacha Boey, Galatasaray'a geri dönüyor! İşte konuşulan bonservis bedeli

Galatasaray taraftarını üzecek Osimhen iddiasını Rıdvan Dilmen duyurdu!

Galatasaray taraftarını üzecek Osimhen iddiasını Rıdvan Dilmen duyurdu!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Modern ve dinamik bir koku: Versace Dylan Blue! Bugüne özel indirimde

Modern ve dinamik bir koku: Versace Dylan Blue! Bugüne özel indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.