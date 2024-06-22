"Nazar ve göz var" diyerek isyan etti! Derya Uluğ'un takıları çalındı! Değeri ise tam olarak...

Şarkıcı Derya Uluğ, geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'taki konseri sırasında rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştı.

Ünlü şarkıcı bu kez Hollanda'da gerçekleştirdiği konser dönüşü yaşadığı talihsiz olayla neye uğradığını şaşırdı.

İstanbul'da bavulunu kontrol etmek amacıyla açan ünlü isim, mücevher çantasını görmeyince şoke oldu. Hırsızların havalimanında Uluğ'un bavulundaki mücevherleri çaldığı anlaşıldı.

"TAKI KUTUSUNU AÇIK BULDUM"

Milliyet'in haberine göre, içinde 600 bin TL değerindeki ziynet eşyalarının olduğu çantayı bulamayan Uluğ, şikayetçi oldu.

Konu ile ilgili soruşturma başlatıldı. Uluğ'un talihsiz hırsızlık olayında tek tesellisi ise bavulun içinde yer alan diğer ziynet çantasına dokunulmamasıydı.

Yaşadığı talihsizlikle ilgili konuşan şarkıcı şunları ifade etti:

"Amsterdam'a konsere gittim. Bagajımı, uçağa binmeden teslim etmiştim. Açtığımız takı kutusunu açık buldum. Değerli takılarım çalındı. Gerekli başvuruları yaptım. Gitti hepsi. Bundan sonra yanımdan ayırmayacağım değerli eşyalarımı. Çok üzüldüm. Bu ara ciddi nazar ve göz var. Geçen haftadan beri talihsizlikler başımı bırakmıyor."







